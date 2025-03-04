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5 березня заборонено ходити в гості: яке церковне свято, прикмети

Віталій Кірсанов
4 березня 2025, 18:57
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5 березня в церковному календарі - день пам'яті святого мученика Конона.
5 березня
5 березня заборонено ходити в гості / колаж: Главред, фото: unsplash, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Народні прикмети і традиції 5 березня
  • Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 березня
  • Що не можна робити 5 березня

5 березня - важлива дата нового церковного календаря. Триває Великий піст, і віряни мають дотримуватися певних обмежень у їжі та поведінці. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

У середу, 5 березня, віряни вшановують пам'ять святого мученика Конона. Він жив у III столітті, був відомий своєю надзвичайною вірою і подвигом. Святий Конон був відомий своїми чудотворними здібностями. Він зціляв хворих і виганяв демонів. Однак за часів правління імператора Деція почалися жорстокі гоніння на християн. Конон не захотів зректися своєї віри, за що був схоплений і підданий страшним тортурам. Він помер мученицькою смертю за Христа, залишивши після себе непохитну віру і мужність.

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Народні прикмети і традиції 5 березня

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • уже почали цвісти первоцвіти - можна починати оранку;
  • ясна погода - влітку буде часто град;
  • миші бігають по полю - до неврожайного року;
  • мухи й метелики літають - уже можна не чекати морозів.

Селяни починали замочувати у воді насіння для того, щоб пізніше його висіяти в ґрунт. Уже копали город, удобрювали землю. Причому працювали, незважаючи на погоду.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 березня

Які сьогодні іменини: Адріан, Георгій, Давид, Іван, Кирило, Костянтин, Лука, Марк, Микола, Федір, Іраїда.

Талісманом людини, народженої 5 березня, є шпінель. Камінь, здатний посилити сексуальну енергетику між чоловіком і жінкою. Також шпінель захищає свого власника від хвороб.

Що не можна робити 5 березня

  • Не конфліктуйте, не можна тримати злобу на інших.
  • Цього дня забороняється ходити в гості.
  • Не слід витрачати кошти на серйозні покупки.

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