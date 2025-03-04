5 березня заборонено ходити в гості: яке церковне свято, прикмети

5 березня в церковному календарі - день пам'яті святого мученика Конона.

https://glavred.net/holidays/5-marta-zapreshcheno-hodit-v-gosti-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-primety-10644593.html Посилання скопійоване

5 березня заборонено ходити в гості / колаж: Главред, фото: unsplash, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Народні прикмети і традиції 5 березня

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 березня

Що не можна робити 5 березня

5 березня - важлива дата нового церковного календаря. Триває Великий піст, і віряни мають дотримуватися певних обмежень у їжі та поведінці. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

У середу, 5 березня, віряни вшановують пам'ять святого мученика Конона. Він жив у III столітті, був відомий своєю надзвичайною вірою і подвигом. Святий Конон був відомий своїми чудотворними здібностями. Він зціляв хворих і виганяв демонів. Однак за часів правління імператора Деція почалися жорстокі гоніння на християн. Конон не захотів зректися своєї віри, за що був схоплений і підданий страшним тортурам. Він помер мученицькою смертю за Христа, залишивши після себе непохитну віру і мужність.

відео дня

Народні прикмети і традиції 5 березня

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

уже почали цвісти первоцвіти - можна починати оранку;

ясна погода - влітку буде часто град;

миші бігають по полю - до неврожайного року;

мухи й метелики літають - уже можна не чекати морозів.

Селяни починали замочувати у воді насіння для того, щоб пізніше його висіяти в ґрунт. Уже копали город, удобрювали землю. Причому працювали, незважаючи на погоду.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 березня

Які сьогодні іменини: Адріан, Георгій, Давид, Іван, Кирило, Костянтин, Лука, Марк, Микола, Федір, Іраїда.

Талісманом людини, народженої 5 березня, є шпінель. Камінь, здатний посилити сексуальну енергетику між чоловіком і жінкою. Також шпінель захищає свого власника від хвороб.

Що не можна робити 5 березня

Не конфліктуйте, не можна тримати злобу на інших.

Цього дня забороняється ходити в гості.

Не слід витрачати кошти на серйозні покупки.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред