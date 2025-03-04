5 березня заборонено ходити в гості: яке церковне свято, прикмети

Ви дізнаєтеся:
- Народні прикмети і традиції 5 березня
- Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 березня
- Що не можна робити 5 березня
5 березня - важлива дата нового церковного календаря. Триває Великий піст, і віряни мають дотримуватися певних обмежень у їжі та поведінці. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
У середу, 5 березня, віряни вшановують пам'ять святого мученика Конона. Він жив у III столітті, був відомий своєю надзвичайною вірою і подвигом. Святий Конон був відомий своїми чудотворними здібностями. Він зціляв хворих і виганяв демонів. Однак за часів правління імператора Деція почалися жорстокі гоніння на християн. Конон не захотів зректися своєї віри, за що був схоплений і підданий страшним тортурам. Він помер мученицькою смертю за Христа, залишивши після себе непохитну віру і мужність.
Народні прикмети і традиції 5 березня
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- уже почали цвісти первоцвіти - можна починати оранку;
- ясна погода - влітку буде часто град;
- миші бігають по полю - до неврожайного року;
- мухи й метелики літають - уже можна не чекати морозів.
Селяни починали замочувати у воді насіння для того, щоб пізніше його висіяти в ґрунт. Уже копали город, удобрювали землю. Причому працювали, незважаючи на погоду.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 березня
Які сьогодні іменини: Адріан, Георгій, Давид, Іван, Кирило, Костянтин, Лука, Марк, Микола, Федір, Іраїда.
Талісманом людини, народженої 5 березня, є шпінель. Камінь, здатний посилити сексуальну енергетику між чоловіком і жінкою. Також шпінель захищає свого власника від хвороб.
Що не можна робити 5 березня
- Не конфліктуйте, не можна тримати злобу на інших.
- Цього дня забороняється ходити в гості.
- Не слід витрачати кошти на серйозні покупки.
Вас також зацікавить:
- З ними неможливо спілкуватися: дати народження справжніх енергетичних вампірів
- 8 речей, які не варто робити в церкві: як не дати "скинути" на себе негатив
- Це не кола: стоматологи назвали популярний напій, який найбільше шкодить зубам
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред