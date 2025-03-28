28 березня не можна вивертати кишені: яке сьогодні свято, що не можна робити

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 28 березня
- Про що говорять прикмети на 28 березня
- Що можна і не можна робити 28 березня
Сьогодні, 28 березня, за новим календарем в Україні церква вшановує преподобного Іларіона Нового Пелікітського, преподобного Стефана Чудотворця Триглійського, мученика Бояна - князя Болгарського, преподобномученика Євстратія Києво-Печерського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 28 березня
Преподобний Євстратій народився в Києві в заможній родині в XI столітті. Юнак обрав чернече життя, роздавши свій спадок жебракам. Багато років Євстратій провів у Печерському монастирі. Аж поки не напали поляни на Київ, тоді ченця разом з іншими відвезли до Корсуня і віддали в рабство господареві не християнину.
Господар змушував своїх рабів зректися Христа і тому морив голодом. Багато рабів померли, а Євстратій, маючи звичку постити, вижив. Тоді його розіп'яли на хресті, а господар власноруч проткнув святого списом. Мощі преподобного Євстратія зберігаються в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.
Преподобний Іларіон Новий за чернечі подвиги і ревне служіння Господу був призначений ігуменом Пелікітського монастиря. У 754 році під час іконоборства в монастир увірвалися воїни. Іларіона вбили разом із багатьма іншими ченцями. Преподобний залишив після себе духовні твори та настанови.
Преподобний Стефан Чудотворець з ранньої юності служив Господу і за вірність був поставлений настоятелем Триглійського монастиря. За часів іконоборства ігумена заарештували і відправили до в'язниці. Незабаром святий помер від виснаження і хвороб.
Болгарський князь Боян вважається першим болгарським святим. Боян був рідним братом правителя хана Маламіра. Але його брат не поділяв віри в Христа і вимагав від Бояна зректися Бога. За відмову хан наказав стратити брата. Мученик Боян шанується всіма православними.
Про що говорять прикмети на 28 березня
У народі 28 березня - свято Іларіонів день. За його прикметами судять про майбутній урожай і погоду:
- туман із ранку - буде багатий урожай овочів, фруктів і злаків;
- грім чути - чекайте затяжних дощів;
- дощ пішов - до врожайного року;
- сороки сидять на верхівках дерев - скоро потеплішає.
Цього дня спостерігають за заходом сонця - якщо воно велике і червоне, то завтра буде ясно, а також збирають квіти мати-й-мачухи.
Що не можна робити 28 березня
У церковне свято 28 березня, як і в будь-який інший день, церква засуджує сварки, лихослів'я, заздрість, лінь і відчай. Не слід злитися, ображатися і ображати кого-небудь, відмовляти в допомозі.
Що сьогодні не можна робити за народними прикметами: думати про погане - всі помисли мають бути чистими, інакше можна притягнути до себе недобре. Також, згідно з повір'ями, не можна цього дня вивертати кишені - це до злиднів.
Що можна робити 28 березня
У православне свято сьогодні звертаються до преподобного Іларіона, як до заступника за нас перед Богом - просять зцілення від важких недуг, вважається, що святий допомагає позбутися сліпоти і при поганому зорі, а також захищає від усього недоброго.
Хто відзначає день ангела 28 березня
День ангела сьогодні за церковним календарем відзначають Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола, Сава, Степан.
За старим стилем іменини у Венедикта, Ростислава, Михайла та Феодосія.
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