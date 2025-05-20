21 травня не можна сваритися і лаятися: яке свято і день ангела

У народному календарі на 21 травня припадає Єленін день.

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21 травня: яке свято і що не можна робити / Колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 21 травня

Народні традиції та прикмети

Що можна і не можна робити 21 травня

За новим церковним календарем на 21 травня випадає Відзначення свята Преполовіння П'ятидесятниці. Також церква вшановує рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени; благовірного князя Костянтина і дітей його Михайла і Федора, Муромських чудотворців. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 21 травня

Імператор Костянтин був проголошений церквою святим і визнаний рівноапостольним за свої заслуги в захисті християнства. В історії він заслужив іменуватися Великим. Костянтин Великий був сином імператора, який правив частиною західної Римської імперії.

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Мати його, цариця Олена, була християнкою, тому батько-імператор не переслідував християн на своїй території Римської імперії, тоді як в інших її частинах відбувалися жорстокі гоніння християн, у III столітті.

Коли Костянтин став імператором 306 року, він зміг подолати політичні інтриги проти себе. У 313 році став правителем західної Римської імперії, а 323 року об'єднав під своїм керівництвом усю імперію. Тоді він і видав наказ про свободу віросповідання, завдяки якому християни вперше за три століття відчули змогу вільно вірити в Христа і не приховувати цього.

Саме Костянтин Великий припинив гоніння та переслідування християн і переніс свою столицю з Риму до Константинополя. Сам він мріяв знайти хрест, на якому був розп'ятий Ісус. Тому й відправив свою матір на пошуки.

Свята Олена, мати імператора Костянтина з дитинства виховувала свого сина в християнській вірі і на прохання свого сина вирушила до Єрусалима на пошуки Хреста Господнього. Єрусалимський патріарх Макарій допомагав цариці. Разом вони знайшли Господній Хрест, а також відновили багато святих місць, які відвідував Ісус за життя, побудували там християнські церкви. Цариця Олена також проголошена церквою рівноапостольною святою.

Князь Костянтин отримав це ім'я в хрещенні. Від народження названий Ярославом, на честь свого діда - Ярослава Мудрого. Князь був призначений правителем Муромських земель і разом зі своїми синами та дружиною вирушив у місто Муром. Язичники цих земель не хотіли приймати князя і першою жертвою боротьби став син Михайло, але згодом князю вдалося охрестити Муром і викорінити язичництво.

Тоді князь почав будувати церкви та монастирі на всіх муромських землях. Першим був побудований Благовіщенський храм у Муромі. Там і був похований князь після своєї смерті. Там же поховані його сини - Михайло та Федір.

Народні традиції та прикмети

У народному календарі на 21 травня припадає Єленін день. У народі вважалося, що після Олени вже не буде заморозків, тому садили овочі та починали сіяти льон.

Є така народна приказка: "Після Олени царює Зелений". Це означає, що починається сезон бур'янів, дуже швидко росте трава.

У цей день є кілька прикмет про погоду:

якщо день сонячний, то осінь почнеться із сонячної погоди;

якщо йде дощ, то й осінь почнеться одразу з похолодання та дощів;

якщо захід сонця червоний, то вже буде тепло до кінця травня;

червоне небо на світанку, вранці віщує дощі найближчим часом;

рясний цвіт черемхи - до вологого літа.

Що не можна робити 21 травня

Не можна сваритися і лаятися. Слід бути добрим і щирим. У цей час не можна рибалити, не варто й турбувати тварин у лісі. Цього року 21 травня випадає на середу, у вірян це пісний день, тому не можна їсти м'ясо, яйця і молочні продукти.

Іменини і день ангела 21 травня

За новоюліанським календарем 21 травня свої іменини святкують Костянтин, Олена, Михайло та Федір.

Костянтин - ім'я латинського походження, перекладається як "стійкий".

Олена походить із грецької мови і означає "світоч" або "факел".

Михайло походить із давньоєврейської мови і означає "такий самий, як Бог".

Федір - давньогрецьке ім'я, що трактується як "Божий дар".

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