Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

21 травня не можна сваритися і лаятися: яке свято і день ангела

Віталій Кірсанов
20 травня 2025, 11:16
40
У народному календарі на 21 травня припадає Єленін день.
21 травня: яке свято і що не можна робити
21 травня: яке свято і що не можна робити / Колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 21 травня
  • Народні традиції та прикмети
  • Що можна і не можна робити 21 травня

За новим церковним календарем на 21 травня випадає Відзначення свята Преполовіння П'ятидесятниці. Також церква вшановує рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени; благовірного князя Костянтина і дітей його Михайла і Федора, Муромських чудотворців. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 21 травня

Імператор Костянтин був проголошений церквою святим і визнаний рівноапостольним за свої заслуги в захисті християнства. В історії він заслужив іменуватися Великим. Костянтин Великий був сином імператора, який правив частиною західної Римської імперії.

відео дня

Мати його, цариця Олена, була християнкою, тому батько-імператор не переслідував християн на своїй території Римської імперії, тоді як в інших її частинах відбувалися жорстокі гоніння християн, у III столітті.

Коли Костянтин став імператором 306 року, він зміг подолати політичні інтриги проти себе. У 313 році став правителем західної Римської імперії, а 323 року об'єднав під своїм керівництвом усю імперію. Тоді він і видав наказ про свободу віросповідання, завдяки якому християни вперше за три століття відчули змогу вільно вірити в Христа і не приховувати цього.

Саме Костянтин Великий припинив гоніння та переслідування християн і переніс свою столицю з Риму до Константинополя. Сам він мріяв знайти хрест, на якому був розп'ятий Ісус. Тому й відправив свою матір на пошуки.

Свята Олена, мати імператора Костянтина з дитинства виховувала свого сина в християнській вірі і на прохання свого сина вирушила до Єрусалима на пошуки Хреста Господнього. Єрусалимський патріарх Макарій допомагав цариці. Разом вони знайшли Господній Хрест, а також відновили багато святих місць, які відвідував Ісус за життя, побудували там християнські церкви. Цариця Олена також проголошена церквою рівноапостольною святою.

Князь Костянтин отримав це ім'я в хрещенні. Від народження названий Ярославом, на честь свого діда - Ярослава Мудрого. Князь був призначений правителем Муромських земель і разом зі своїми синами та дружиною вирушив у місто Муром. Язичники цих земель не хотіли приймати князя і першою жертвою боротьби став син Михайло, але згодом князю вдалося охрестити Муром і викорінити язичництво.

Тоді князь почав будувати церкви та монастирі на всіх муромських землях. Першим був побудований Благовіщенський храм у Муромі. Там і був похований князь після своєї смерті. Там же поховані його сини - Михайло та Федір.

Народні традиції та прикмети

У народному календарі на 21 травня припадає Єленін день. У народі вважалося, що після Олени вже не буде заморозків, тому садили овочі та починали сіяти льон.

Є така народна приказка: "Після Олени царює Зелений". Це означає, що починається сезон бур'янів, дуже швидко росте трава.

У цей день є кілька прикмет про погоду:

  • якщо день сонячний, то осінь почнеться із сонячної погоди;
  • якщо йде дощ, то й осінь почнеться одразу з похолодання та дощів;
  • якщо захід сонця червоний, то вже буде тепло до кінця травня;
  • червоне небо на світанку, вранці віщує дощі найближчим часом;
  • рясний цвіт черемхи - до вологого літа.

Що не можна робити 21 травня

Не можна сваритися і лаятися. Слід бути добрим і щирим. У цей час не можна рибалити, не варто й турбувати тварин у лісі. Цього року 21 травня випадає на середу, у вірян це пісний день, тому не можна їсти м'ясо, яйця і молочні продукти.

Іменини і день ангела 21 травня

За новоюліанським календарем 21 травня свої іменини святкують Костянтин, Олена, Михайло та Федір.

Костянтин - ім'я латинського походження, перекладається як "стійкий".

Олена походить із грецької мови і означає "світоч" або "факел".

Михайло походить із давньоєврейської мови і означає "такий самий, як Бог".

Федір - давньогрецьке ім'я, що трактується як "Божий дар".

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети великодні свята календар свят церковне свято
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Не пропустіть": українцям назвали дату ідеальної погоди

"Не пропустіть": українцям назвали дату ідеальної погоди

12:52Синоптик
Перемога для Путіна: Трамп кинув Україну - Financial Times

Перемога для Путіна: Трамп кинув Україну - Financial Times

12:35Війна
"Статус-кво незмінний": в ОП і РНБО підвели підсумки переговорів Трампа і Путіна

"Статус-кво незмінний": в ОП і РНБО підвели підсумки переговорів Трампа і Путіна

11:56Політика
Реклама

Популярне

Більше
"Нам потрібен час": Зеленська зізналась, якою мовою говорять її діти та чоловік

"Нам потрібен час": Зеленська зізналась, якою мовою говорять її діти та чоловік

"Я стану частиною армії": суддя МастерШеф у військовій формі повідомив про важливе рішення

"Я стану частиною армії": суддя МастерШеф у військовій формі повідомив про важливе рішення

"Почала деградувати": що сталося із Софією Ротару насправді

"Почала деградувати": що сталося із Софією Ротару насправді

Вапняний наліт у туалеті "розтане" за 10 хвилин за допомогою простого засобу

Вапняний наліт у туалеті "розтане" за 10 хвилин за допомогою простого засобу

"Взяли пляшку і сиділи": Андрій Данилко несподівано висловився про Зеленського

"Взяли пляшку і сиділи": Андрій Данилко несподівано висловився про Зеленського

Останні новини

12:58

"Соромно стало за вас": Влад Яма потрапив у гучний скандал і розлютив шанувальників

12:52

"Не пропустіть": українцям назвали дату ідеальної погоди

12:48

Гривня залишається міцною: що буде з курсом долара у найближчі місяці

12:35

Перемога для Путіна: Трамп кинув Україну - Financial Times

11:56

"Статус-кво незмінний": в ОП і РНБО підвели підсумки переговорів Трампа і Путіна

Війна триватиме ще рік, а на переговорах Росію далі більше цікавитиме доля Бєлгородщини – ПалійВійна триватиме ще рік, а на переговорах Росію далі більше цікавитиме доля Бєлгородщини – Палій
11:49

"Свобода личить": колишня дружина Комарова покинула Україну і назвала причину

11:32

Українських водіїв попередили про накладання штрафів: кого каратимуть

11:16

21 травня не можна сваритися і лаятися: яке свято і день ангела

11:14

"Диявол криється в деталях": у Путіна оцінили терміни укладення миру з Україною

Реклама
11:02

1450 гривень за кілограм: українці хапаються за голови від цін на ягоди

10:45

Китайський гороскоп на завтра 21 травня: Тиграм - тривога, Козлам - плітки

10:24

Щоб не втратити гроші: експерти відповіли, в якій валюті зберігати заощадження

10:22

Гороскоп Таро на червень 2025: Ракам - кохання, Левам - нагорода, Дівам - гроші

10:10

Під Покровськом росіяни ведуть безперервні штурми: розкрито тактику окупантів

09:55

Багато українців отримають пільги на оплату ЖКП цього літа - деталі

09:29

4 знаки зодіаку, які до кінця травня досягнуть приголомшливого успіху

09:29

Гороскоп на завтра 21 травня: Дівам - приємні новини, Водоліям - гроші

09:27

У соцмережах з'явилися фейкові акаунти топ-персон України - ЦПД

09:25

Не знають навіть місцеві - чому Донбас раніше був "десятою провінцією Бельгії"Відео

09:16

Вибухнула просто на сцені: учасниця Євробачення 2025 потрапила в небезпеку

Реклама
09:12

Трамп сказав, що поки не запроваджуватиме нових санкцій проти РФ і назвав причину

08:33

Надії на санкції США проти РФ стали більш примарними - The Times

08:32

Карта Deep State онлайн за 20 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:27

"Лідери приголомшені": у FT дізналися про реакцію ЄС на деталі розмови Трампа з Путіним

08:10

Ракетна невдача РФ: деградація чи саботаж?Погляд

08:02

Гурт Ziferblat повернувся в Україну - як зустрічали на вокзалі

07:24

Трамп назвав умову виходу з мирних переговорів щодо війни в Україні

06:43

"Два-чотири тижні": Трамп сказав, коли можна буде оцінити мирні зусилля Києва

06:10

Авіація проти Shahed-136: чому не розглядали варіант з AMX?Погляд

05:41

Як правильно варити картоплю на пюре: шеф-кухар поділився важливим секретом

05:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках із чоловіком за столом за 25 с

04:35

Чому не можна казати "давайте підемо": як правильно вживати цей вислівВідео

03:30

Волосся стає дибки: викрито шокуючий експеримент вчених СРСР із шимпанзеВідео

02:13

Скільки має коштувати кіловат: Попенко сказав, чи збиткові тарифи насправді

01:46

Трамп не виключив нарощування поставок Україні та розповів про "червоні лінії"

01:00

Шанс почати з чистого листа: які знаки чекають великі зміни до кінця травня

00:39

Трамп схвалив після розмови з Путіним: Мерц анонсував новий "удар" по РФ

19 травня, понеділок
23:54

Українцям зарахують стаж роботи за кордоном до 1992 року для пенсії

23:41

Після розмови з Трампом Зеленський назвав головну умову припинення війни

22:51

"Тепер нас троє": зрадниця України Марі Краймбрері народила дитину

Реклама
22:20

Виведення військ не буде: гучна заява Зеленського після переговорів із Трампом

22:18

"Мені боляче": Тетяна Овсієнко публічно розповіла про своє нещастя

22:18

"Я стану частиною армії": суддя МастерШеф у військовій формі повідомив про важливе рішенняВідео

22:12

Рослини-агресори: 8 квітів, які краще не садити біля будинку

21:55

Від Білорусі до Осколу: ЗСУ почали розгортати новий "Північний фронт"

21:42

Погоджено покроковий план обміну полоненими - Умєров

21:39

"Маленька наша": що сталося в сім'ї Лілії Подкопаєвої

21:37

РФ програє війну: ЗМІ розкрили ключову ознаку

21:21

Хто такий Рюрик: князь-легенда чи історичний правитель

20:55

РФ та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення війни – Трамп

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Переговори з Росією
Зустріч Зеленського з Путіним і перемовиниТрамп зробив заяву про Зеленського і ПутінаКремль поставив ще жорсткіший ультиматум Україні
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти