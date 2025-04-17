18 квітня Страсна п'ятниця: що можна і не можна робити цього дня

У Страсну п'ятницю християни згадують страждання Ісуса Христа, розіп'ятого на хресті.

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У Страсну п'ятницю християни згадують страждання Христа / Колаж Главред, фото Главком, Факти і аргументи

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 18 квітня

Народні традиції та прикмети у Страсну п'ятницю

Що можна і не можна робити 18 квітня

18 квітня християни відзначають Страсну п'ятницю, або Велику п'ятницю. Також церква вшановує преподобного Іоанна, учня Григорія Декаполіта; мученика Віктора, Зинона, Северіана; святителя Косьми, єпископа Халкідонського; Максимівської ікони Божої Матері. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 18 квітня

У Страсну п'ятницю, також її називають Великою п'ятницею, як і в кожен день Великого тижня, християни згадують страждання Ісуса Христа, розіп'ятого на хресті. У церквах немає жодних прикрас і на службу слід іти в темному одязі, оскільки Страсна п'ятниця - найбільш жалобний день усього християнського року.

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У церкві читають Царський годинник і Євангеліє, а потім процесія на чолі зі священиком несе плащаницю навколо храму тричі. Після її кладуть посеред храму. Цей обряд дуже важливий, у п'ятницю і суботу християни поклоняються плащаниці.

Преподобний Іоанн жив у VIII столітті, ще в юності прийняв чернечий постриг і став учнем Григорія Декаполіта. Разом учитель і учень відзначилися своїм відстоюванням ікон і протистоянням проти іконоборства.

Святі мученики Нікомидійські публічно визнали свою віру в Христа під час гонінь на християн на початку IV століття. Юнаків було усічено мечем у місті Нікомідії.

Святитель Косма жив у Константинополі у VIII столітті. З юності прийняв чернецтво і був висвячений на єпископа Халкідонського. Переслідувався під час іконоборства за правління Льва Вірменина. Був вигнаний на заслання. Після повернення продовжував відстоювати ікони і православ'я.

Народні традиції та прикмети у Страсну п'ятницю

Страсна п'ятниця - важливий день і в народних традиціях. З обов'язкових обрядів:

винесення плащаниці та процесія з нею навколо храму;

замовкання дзвонів у церквах;

сімейний обід після церковної служби;

суворий пісний стіл.

У народі вкоренився звичай дотримуватися посту в цей день. Не можна їсти також рибу, тільки овочі. Люди похилого віку часто не їдять у п'ятницю взагалі, поки не посвятять великодні кошики.

У Страсну п'ятницю існує гарна прикмета: якщо побачити веселку на небі, це віщує благополуччя і щастя для сім'ї.

Що не можна робити 18 квітня

У Страсну п'ятницю дуже суворо дотримуються посту. Не можна цього дня пекти паски, це вважається великим гріхом. Але можна замішувати тісто, для того щоб випікати паски вранці в суботу, наступного дня. Також не можна:

їсти не тільки м'ясо, яйця і молочні продукти, а й рибу теж;

не можна шити і займатися рукоділлям;

не можна прибирати і прати;

розважатися і веселитися;

слухати гучну музику;

сваритися і злословити;

позичати гроші.

Вважається поганим позичати гроші в усі дні Страсного тижня, а у Велику п'ятницю - особливо. У народі цього дня здавна існувала сувора заборона на спів.

Іменини та день ангела 18 квітня

За новоюліанським календарем 18 квітня церква в Україні відзначає день ангела Віктора, Іоанна та Кузьми.

Віктор з латинської означає "переможець". Ім'я поширилося разом із християнством.

Кузьма з давньогрецької трактувалося як "коваль".

Іван з давнього івриту перекладається як "милість Божа".

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