16 квітня - Страсна середа: що можна і не можна робити

Велика середа - третій день останнього тижня перед Великоднем, званого Страсним.

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16 квітня - Страсна середа / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 16 квітня

Народні традиції та прикмети на Страсну середу

Що можна і не можна робити 16 квітня

За новим церковним календарем 16 квітня відзначають день мучениць Агафії, Ірини, Хіонії, мученика Леоніда, Ніки, Галини, Феодори та інших; а також Іллінсько-Чернігівської ікони Божої Матері. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 16 квітня

Велика середа - третій день останнього тижня перед Великоднем, званого Страсним. Цього дня востаннє в церквах читається літургія Передосвячених дарів. У Страсну середу згадується, як первосвященики вирішили схопити Ісуса і вбити його, а в апостола Іуди з'явився намір зрадити свого вчителя.

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Святі мучениці Агапія, Ірина та Хіонія були сестрами і жили в Римській імперії під час правління Діоклетіана. Дівчата були схоплені під час переслідування християн. Але вони не відмовилися від Христа і були піддані мукам, а потім страчені.

Коринфські мученики - святий Леонід і з ним сім дівчат-християнок - постраждали за Ісуса Христа в III столітті. Дівчата відмовилися зректися віри і після тортур були втоплені в морі.

Іллінсько-Чернігівська ікона Божої Матері перебуває в Петро-Павлівському храмі і є копією чудотворної ікони, написаної ченцем Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря. За релігійними переказами, ця ікона плакала протягом восьми днів 1662 року.

Народні традиції та прикмети на Страсну середу

Страсний тиждень - традиційно період суворого посту. У середу вже йде підготовка до Великодня, люди наводять лад на подвір'ях і в будинках. У народі вірять у такі прикмети:

дощ цього дня попереджає про спекотне літо;

ясний день віщує сонячний травень;

грім цього дня віщує великий урожай пшениці;

холодний день означає холодне літо.

У деяких регіонах прийнято садити ранні зернові культури.

Що не можна робити 16 квітня

Перший і останній тижні посту - найсуворіші. Не можна їсти продукти тваринного походження і рибу. Також заборонено:

вживати алкоголь;

веселитися і розважатися;

сперечатися і сваритися;

лихословити і сердитися;

не можна відмовляти в допомозі та милостині.

Категорично заборонено вмикати гучну музику, коли триває Страсний тиждень, оскільки це тиждень тиші та покаяння - підготовки до найбільшого свята в році.

Іменини та день ангела 16 квітня

За новоюліанським календарем 16 квітня день ангела відзначають: Леонід, Ірина, Ніка, Агафія, Галина. Усі імена походять із грецької мови.

Леонід походить із давньогрецької мови і означає "подібний до лева" або "з роду лева".

Ірина походить із давньогрецької міфології і трактується як "мир" і "спокій".

Ніка перекладається як "перемога". У церковній традиції Нікою називають

Вікторію, тому цього дня можна вітати і жінок із цим ім'ям.

Агафія означає "любов".

Галина - "безтурботність" і "спокій".

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