15 квітня - вівторок Страсного тижня: що можна і не можна робити

У вівторок Ісус прийшов до храму і там читав проповіді, навчав людей віри і в храмі, і поза ним.

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15 квітня - вівторок Страсного тижня / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 15 квітня

Народні традиції та прикмети цього дня

Що можна і не можна робити 15 квітня

За новоюліанським календарем 15 квітня церква в Україні відзначає Великий вівторок, тобто другий день Страсного тижня. Також християни в цей день вшановують Апостолів Аристарха, Пуда і Трохима з 70, мучениць Василини і Анастасії, мучеників Месукевійських, мученика Сави Готського, благовірного князя Мстислава Володимировича, а також Вишгородську ікону Божої Матері. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 15 квітня

Великий вівторок - це вівторок Страсного тижня. Цього дня в церквах згадують дні Ісуса, до того як його схопили. У вівторок Ісус прийшов до храму і там читав проповіді, навчав людей віри і в храмі, і поза ним.

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Вишгородська ікона Богородиці - одна з найдавніших ікон. Вважається, що її писав євангеліст Лука, який особисто знав Богородицю. Ікону з Єрусалима було переміщено до Константинополя, пізніше до Києва.

Як ікона опинилася у Вишгороді невідомо, але є припущення, що туди її переніс Ярослав Мудрий, який мав резиденцію в цьому місті і саме там провів свої останні дні.

З Вишгорода ікону таємно вивіз князь Андрій Боголюбський до російського міста Володимир і назвав її Володимирською. Про присвоєння українській святині є згадки в Радзивіллівському літописі. Нині ікона зберігається в Третьяковській галереї в Москві.

Аристарх, Пуд і Трохим були апостолами з 70. Аристарх був учнем святого апостола Павла і став єпископом міста Апамеї в Сирії. Апостол Пуд був римським сенатором, мав високе становище в суспільстві і перетворив свій будинок на церкву для християн, де проповідував апостол Петро. Апостол Трохим походив із міста Едесси і також був послідовником апостола Павла.

Святі мучениці Василиса й Анастасія жили в Римі в I столітті. Коли імператор Нерон переслідував християн, святі допомагали ховати закатованих вірян за християнськими звичаями. За це імператор віддав наказ схопити їх і стратити.

Мученики Месукевейські були вельможами язичницького правителя кавказької Албанії, держави, що існувала на території нинішнього Азербайджану. Вони прийняли віру Христову і усамітнилися на горі Сукакеті для чернечого життя в молитві. Правитель, дізнавшись про це, велів покарати їх. Мучеників стратили на початку II століття. Пізніше на тому місці було побудовано храм із монастирем.

Святий мученик Сава жив у IV столітті і походив із германських племен готів. Загинув під час переслідування християн імператором.

Благовірний великий князь Мстислав Володимирович був найстаршим сином Володимира Мономаха. Відзначився своєю політичною та полководницькою діяльністю. Побудував Федорівський монастир у Києві. Був канонізований православною церквою як святий ще в XIV столітті.

Народні традиції та прикмети цього дня

Другий день Страсного тижня шанується так само, як і перший. У будинках і на подвір'ї наводять лад. Йде підготовка до великого свята. Відзначені такі прикмети:

червоний захід сонця прогнозує вітряну та дощову погоду;

якщо ніч холодна, то найближчі дні будуть сонячними;

рясний дощ означає багатий урожай.

Поганою прикметою вважалося втратити щось у цей день.

Що не можна робити 15 квітня

У Страсний тиждень потрібно дотримуватися посту так само суворо, як і в перший тиждень Великоднього посту, крім того заборонено:

вживати алкоголь;

сваритися і лихословити;

бажати комусь зла або згадувати образи;

голосно розважатися.

У ці дні Страсного тижня слід допомагати іншим, подавати милостиню. У ці дні триває загальнохристиянська жалоба, тож навіть одягати білий одяг небажано.

Іменини та день ангела 15 квітня

За церковним календарем в Україні 15 квітня з днем ангела вітають чоловіків на ім'я Трохим, Андрій, Яків, Віктор, Сава і Мстислав.

Дівчата цього дня святкують іменини, якщо носять ім'я Василина або Анастасія.

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