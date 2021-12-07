Вчені назвали найкорисніший овоч

Чим корисна морква для людини / ua.depositphotos.com

Вчені розповіли про те, який овоч обов'язково має бути присутнім в щоденному раціоні обов'язково. За словами фахівців, він здатний захистити всю сім'ю від багатьох захворювань, повідомляє Moirebenok.

Найкориснішим овочем в щоденному раціоні є морква. У ній міститься безліч вітамінів і елементів, які допомагають боротися з вірусами і різними захворюваннями.

Це провітамін А - у великій кількості, вітаміни групи С, D, Е, К, В6 і В1, органічний натрій, біотин, калій, фосфор і магній.

У моркві є хімічна сполука – бета-каротин. І саме тому терта морква є найкращим засобом для зниження ризику захворювання на рак.

Чим яскравіше овоч, тим більше в ньому бета-каротину. Так як саме ця речовина відповідає за колір моркви.

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Також бета-каротин відповідає за синтез статевих гормонів і стан скелета.

Вітамін А також впливає на слизові оболонки шкіри, зміцнює зуби, кістки, волосся, допомагає відновитися нервовій системі після великих навантажень, підвищує стійкість організму до різних інфекцій.

Ще морква – прекрасний антиоксидант. Регулярне вживання цього овоча, на думку американських медиків, продовжує життя людини на 6-8 років.

Щоденна норма для кожної людини для заповнення кількості вітаміну А - одна середня морква.

Цей овоч корисний при недокрів'ї і авітамінозі. Поживні речовини нормалізують обмін речовин, виводять шкідливі речовини і токсини, очищають кров і допомагають поліпшити роботу всіх внутрішніх органів.

Раніше Главред писав про те, що нормалізувати артеріальний тиск допоможе буряк - цей овоч можна підсмажити, зварити або ж запекти. Також дотримання певної дієти відіграє важливу роль в боротьбі за нормалізацію тиску.

Гіпертонія або високий кров'яний тиск є надзвичайно серйозним захворюванням, яке може призвести до інсульту або серцевого нападу. Вчені кажуть, що високий кров'яний тиск часто називають "тихим вбивцею", все через повну відсутність симптомів.

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