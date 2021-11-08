Чи корисний сир із цвіллю та скільки його можна з'їдати за день: відповідь фахівця

Кому корисний сир з цвіллю

Сир з цвіллю - прекрасне доповнення до вин, найважливіше – навчитися правильно його обирати. Але чомусь багато хто відмовляється від вживання цього сиру, вважаючи, що він шкідливий і навіть небезпечний.

Нутриціолог Анна Кашпур на своїй сторінці в Instagram розповіла про всі корисні властивості сиру з цвіллю, а також уточнила, кому його можна і не можна їсти.

"З цвіллю досить часто ми стикаємося в повсякденному житті. Цвіль, котра виникає на хлібі, інших продуктах, сирих приміщеннях дійсно небезпечна для здоров'я людини", - пояснила Ганна.

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"Вид цвілі – Penicillium roqueforti в обмежених кількостях вважається корисною для людини. Так як вона містить природний антибіотик, який вбиває патогенні мікроорганізми", – заявила нутриціолог.

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Чим корисний сир із цвіллю:

високий рівень вмісту білка і кальцію

покращує роботу шлунково-кишкового тракту

сприяє зміцненню серцевого м'яза

уповільнює процеси старіння

"Завдяки наявності благородного грибка в сирі, кальцій максимально засвоюється організмом", - зазначила експерт.

Кому рекомендується їсти сири з цвіллю?

"Рекомендую вживати в їжу підліткам в період інтенсивного росту. Так як саме "тандем" з фосфору і кальцію запобігає переломам кісток, які виникають у перехідному віці", – розповіла фахівець.

Скільки таких сирів можна з'їдати за день?

"Якщо ви наприклад, на дієті, тоді щоденна норма -70 грам", - зазначила експерт.

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