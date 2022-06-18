Поживно та корисно: що найкраще їсти на сніданок

На сніданок краще обирати білково-жирні продукти. Горіхи, жирна риба, сир твердий і домашній, субпродукти, яйця.
Корисний сніданок має задовольняти три основні вимоги. Він повинен обов'язково бути поживним, в ідеалі таким, який втамовує голод на 4-6 годин. Зазвичай, це 30% від добової норми калорій, розповіли в Telegram-каналі Лікар у кишені.
Сніданок повинен містити всі поживні речовини:
- білки,
- жир,
- повільні вуглеводи.
Він має бути швидким в приготуванні або приготований заздалегідь.
Що можна їсти вранці з вуглеводів:
- будь-які крупи тривалого варіння.
- цільнозерновий або інший корисний варіант хліба.
- макарони з твердих сортів пшениці або цільнозернові. Отримані з них калорії встигнуть витратитися протягом дня.
- бобові, але після них особливо важливо протягом дня пити достатньо води.
Що краще їсти вранці з білків
На сніданок краще вибирати білково-жирні продукти. Горіхи, жирна риба, сир твердий і домашній, субпродукти, яйця - все це містить також достатню кількість білків.
Більш нежирні джерела білка краще залишати на вечерю. Це стосується нежирної риби, курки та індички.
Читайте також:
- Найсмачніші і корисні грінки на сніданок: готувати 5 хвилин
- Найсмачніший і простий сніданок на швидку руку: готуємо омлет в бублику за 5 хвилин
- Найсмачніший і корисний сніданок за 2 хвилини: найпростіший рецепт приготування
Автор: Катя Трохименко