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Поживно та корисно: що найкраще їсти на сніданок

18 червня 2022, 04:22

На сніданок краще обирати білково-жирні продукти. Горіхи, жирна риба, сир твердий і домашній, субпродукти, яйця.

Сніданок
Яким повинен бути корисний сніданок / ua.depositphotos.com

Корисний сніданок має задовольняти три основні вимоги. Він повинен обов'язково бути поживним, в ідеалі таким, який втамовує голод на 4-6 годин. Зазвичай, це 30% від добової норми калорій, розповіли в Telegram-каналі Лікар у кишені.

Сніданок повинен містити всі поживні речовини:

  • білки,
  • жир,
  • повільні вуглеводи.

Він має бути швидким в приготуванні або приготований заздалегідь.

Що можна їсти вранці з вуглеводів:

  • будь-які крупи тривалого варіння.
  • цільнозерновий або інший корисний варіант хліба.
  • макарони з твердих сортів пшениці або цільнозернові. Отримані з них калорії встигнуть витратитися протягом дня.
  • бобові, але після них особливо важливо протягом дня пити достатньо води.

Що краще їсти вранці з білків

На сніданок краще вибирати білково-жирні продукти. Горіхи, жирна риба, сир твердий і домашній, субпродукти, яйця - все це містить також достатню кількість білків.

Більш нежирні джерела білка краще залишати на вечерю. Це стосується нежирної риби, курки та індички.

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