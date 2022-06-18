Поживно та корисно: що найкраще їсти на сніданок

Яким повинен бути корисний сніданок / ua.depositphotos.com

Корисний сніданок має задовольняти три основні вимоги. Він повинен обов'язково бути поживним, в ідеалі таким, який втамовує голод на 4-6 годин. Зазвичай, це 30% від добової норми калорій, розповіли в Telegram-каналі Лікар у кишені.

Сніданок повинен містити всі поживні речовини:

білки,

жир,

повільні вуглеводи.

Він має бути швидким в приготуванні або приготований заздалегідь.

Що можна їсти вранці з вуглеводів:

будь-які крупи тривалого варіння.

цільнозерновий або інший корисний варіант хліба.

макарони з твердих сортів пшениці або цільнозернові. Отримані з них калорії встигнуть витратитися протягом дня.

бобові, але після них особливо важливо протягом дня пити достатньо води.

Що краще їсти вранці з білків

На сніданок краще вибирати білково-жирні продукти. Горіхи, жирна риба, сир твердий і домашній, субпродукти, яйця - все це містить також достатню кількість білків.

Більш нежирні джерела білка краще залишати на вечерю. Це стосується нежирної риби, курки та індички.

Читайте також: