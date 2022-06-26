Названі найкращі способи прибрати шум у вухах

Названо найкращі способи прибрати шум у вухах / freepik

Шум у вухах - дуже поширена проблема не тільки у літніх людей, а й у молоді. Звуки у вухах, які виникають без зовнішнього джерела - це тиннитус. З такою проблемою постійно стикається кожен десятий житель планети.

Що допоможе зменшити або усунути шум у вухах, розповідає "Лікар у кишені".

Шум у вухах дуже часто викликає нервовий стан, тому спробуйте заспокоїтися, прийміть заспокійливе, якщо потрібно.

Якщо постійний шум заважає вам працювати або зосередитися на іншому завданні, можете зробити таку хитрість: візьміть радіо і знайдіть хвилю, де музика супроводжується легким шумом і тріском. Такий трюк допоможе замаскувати шум і спокійно зайнятися далі своєю роботою.

Намагайтеся менше пити кави, алкоголю, припиніть приймати аспірин і курити.

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Робіть вправи, які покращують кровообіг мозку. Стійте в позі "берізка", стійте на голові. Можна робити також вправи, які поліпшать кровообіг слухових органів. Наприклад, ковтайте слину таким чином, щоб у вухах було чути якийсь "хрускіт". Спробуйте розкрити рот широко й часто, різко закривати очі.

Кожен день кілька разів на день, особливо вранці, робіть масаж. Намагайтеся це робити в лежачому положенні.

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