УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Які речі категорично заборонено прати в машинці - перелік

30 січня 2022, 02:16

Є речі, які категорично заборонено прати в машинці - вони можуть пошкодитися або знизити ефективність техніки.

false
Що заборонено прати в машинці

У пральній машині зараз стали полоскати не лише одяг, а й деякі види взуття, наприклад, кросівки. Але є речі, які категорично заборонено прати в машинці - вони можуть пошкодитися або знизити ефективність техніки.

Так, про це розповів генеральний директор популярної в Європі служби пральної та хімчистки Laundryheap Деян Димитров, пише Express.

Що заборонено прати з машинці?

Бюстгальтер

Під час прання в машинці можуть пошкодитися кісточки і сам барабан. Також застібки можуть застрягти в стінках пральної машинки. До того ж бюстгальтер може розтягнутися під час прання.

Краватка

Такі речі зроблені з делікатних тканин - шовку або вовни. Тому вони можуть сісти, втратити форму або просто забруднити інший одяг.

Реклама

Тому краватки варто прати вручну.

Речі з прикрасами

Різні паєтки, гудзики або блискавки слід прати дуже обережно.

Спеціаліст каже, що такий одяг може застрягти під час прання серед іншого одягу.

Експерт рекомендує видаляти бруд або плями з цього матеріалу губкою, або ж звернутися за допомогою до спеціальної служби.

Вироби з шовку

Майже всі шовкові речі вимагають хімчистки. Все тому, що високі температури і цикли віджиму можуть їх зіпсувати. Крім того, барвники кольорового шовку часто можуть потрапити на інші тканини. Також експерт радить використовувати для домашнього прання таких речей миючий засіб.

Читайте також:

viber
здоров'я прання пральна машинка
Зараз ви переглядаєте новину «Які речі категорично заборонено прати в машинці - перелік». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на лютий 2022 для всіх знаків Зодіаку: Ракам - гроші, Левам - успіх в любові, Стрільцям - витратиГороскоп на лютий 2022 для всіх знаків Зодіаку: Ракам - гроші, Левам - успіх в любові, Стрільцям - витрати Фінансовий гороскоп 2022: кому зі знаків посміхнеться грошова удача в рік ТиграФінансовий гороскоп 2022: кому зі знаків посміхнеться грошова удача в рік Тигра Гороскоп на сьогодні, 27 січня 2022: Овнам – брехня, Терезам - розчарування, Близнюкам - правило бумерангаГороскоп на сьогодні, 27 січня 2022: Овнам – брехня, Терезам - розчарування, Близнюкам - правило бумеранга Гороскоп на сьогодні, 30 січня 2022: Левам – гроші, Терезам – заздрість недругів, Водоліям - обманГороскоп на сьогодні, 30 січня 2022: Левам – гроші, Терезам – заздрість недругів, Водоліям - обман Українцям озвучили вартість газу в лютому: ціну знизила тільки одна компаніяУкраїнцям озвучили вартість газу в лютому: ціну знизила тільки одна компанія
02:47

Надя Дорофєєва показала "стриптиз" на відео та розповіла про нову "аскезу"

02:16

Які речі категорично заборонено прати в машинці - перелік

01:45

Українцям світять "талони на їжу": експерт пояснила промах владиВідео

01:18

Хірург назвав найвдаліший і найпровальніший приклад пластики обличчя серед зірок Голлівуду

00:51

Прикмети на 30 січня: що не можна робити в день Антона і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
00:19

Гороскоп на сьогодні, 30 січня 2022: Левам – гроші, Терезам – заздрість недругів, Водоліям - обманВідео

29 січня, субота
23:48

"Тіла знайшли в бусі": на Київщині сталося подвійне вбивство: загинула сімейна пара

23:25

Пам'ятка для батьків: кого заборонено брати в хрещені для немовляти

23:24

Погода в Україні: очікуються штормовий вітер та сильний снігопад

22:59

Вибухи на військових складах: у Чехії помилково знищили секретний документВідео

22:26

У МЗС Росії різко відреагували на телесюжет про стягування військ до УкраїниВідео

21:47

Українців можуть змусити доплатити за "торішній" газ - подробиціВідео

21:46

Жертв мало бути більше: ексбоєць НГУ пояснив план помсти РябчукаВідео

21:25

Кулеба озвучив дипломатичну стратегію щодо стримування РосіїВідео

21:04

Кривавий розстріл у Дніпрі: шукають жінку, яка вивезла злочинця з містаВідео

20:59

Загроза нападу РФ на Україну: Путін поки не схвалив атаку - РезніковВідео

20:40

"Психологічна війна": У Міноборони відреагували на інформацію про "запаси крові"

20:31

Школи в Києві масово закривають на карантин: терміни дистанційкиВідео

20:19

Розпал газової кризи у Європі: в ПСГ мінімум газу за 5 років, а постачання від Газпрому впали на 40%

19:59

США накрили потужні снігопади: немає світла, скасовують рейси, є загроза НС

Реклама
19:55

Українцям пообіцяли надбавку до пенсій: кому і коли дадуть 500 гривень доплатиВідео

19:33

Путіна остаточно і безповоротно послалиПогляд

19:32

Переговори з "ЛДНР" та "неправильні пам'ятники": президент Хорватії потрапив у новий скандал

19:29

Протести в Казахстані: Токаєв пояснив, навіщо "бойовики" захоплювали аеропорт в АлматиВідео

19:19

Пародія на поганий шпигунський фільм: рецензія на комедію "Агент 117: з Африки з любов'ю"Відео

18:56

У Дніпрі на вокзалі зі стелі впала величезна люстра

18:48

Україну накрила нова кібератака: хакери розсилають віруси з серверів судівВідео

18:27

"Це недобра справа": Резніков висловився щодо відмови Німеччини надати зброюВідео

18:19

До мільйона біженців з України у Польщі: Варшава припускає найгірший сценарій війни Москви проти Києва

17:18

Кривава бійня в Дніпрі: спливли дані про знущання в частині, де служив РябчукВідео

17:16

Гороскоп на лютий 2022 року для Терезів: почнеться найщасливіший періодВідео

17:14

Україна - не пішак у битві США та РФ: CNN заявив про розбіжності адміністрацій Байдена і ЗеленськогоВідео

17:00

Прикмети на 31 січня: що не можна робити в Афанасьєв день і як не потрапити в бідуВідео

16:49

Де платять найбільше: українців потішили зростанням середньої зарплатиВідео

16:06

Путін прискорює інтеграцію захопленого Донбасу: "громадянам Росії" обіцяють пільги і соцвиплатиВідео

15:52

Мінус сім мільйонів: в ООН дали сумний прогноз стрімкого вимирання українців

15:26

Угорщина відмовила в розміщенні нових сил НАТО на її територіїВідео

15:13

У Кремлі оголосили про можливість зустрічі Путіна та Зеленського у Пекіні

14:58

Розстріл у Дніпрі на Південмаші: у Дніпрі попрощалися із загиблимиВідео

14:55

"Кинули близькі друзі": спливла несподівана версія самогубства ВірчісаВідео

Реклама
14:01

Бензин - 40 гривень за літр: Україні в лютому загрожує різкий зліт цін на АЗС

13:59

НАТО зобов'язане допомагати Україні, але у країн різні погляди на постачання зброї - Столтенберг

13:18

Навіщо Байден грає в нову Карибську кризу з УкраїноюПогляд

13:13

М'ясо та овочі подорожчають щонайменше на 20%: експерти попередили українців про зростання цінВідео

13:06

"Зробити сам такий постріл він не міг": в частині "дніпровського стрілка" загадково загинули інші солдатиВідео

12:46

В Україну з Європи мчить великий снігопадВідео

12:09

РФ готується до атаки і направила запаси крові до кордону з Україною - Reuters

12:00

Залучите удачу, багатство і везіння: прикмети на лютий, які віщують бідуВідео

11:38

Патрульна поліція за минулий рік пошкодила 561 автомобіль: розбивали по 1,5 машини на деньВідео

11:37

Росія відводить частину своїх військ від кордону з Україною

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти