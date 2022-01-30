Які речі категорично заборонено прати в машинці - перелік

Є речі, які категорично заборонено прати в машинці - вони можуть пошкодитися або знизити ефективність техніки.
У пральній машині зараз стали полоскати не лише одяг, а й деякі види взуття, наприклад, кросівки. Але є речі, які категорично заборонено прати в машинці - вони можуть пошкодитися або знизити ефективність техніки.
Так, про це розповів генеральний директор популярної в Європі служби пральної та хімчистки Laundryheap Деян Димитров, пише Express.
Що заборонено прати з машинці?
Бюстгальтер
Під час прання в машинці можуть пошкодитися кісточки і сам барабан. Також застібки можуть застрягти в стінках пральної машинки. До того ж бюстгальтер може розтягнутися під час прання.
Краватка
Такі речі зроблені з делікатних тканин - шовку або вовни. Тому вони можуть сісти, втратити форму або просто забруднити інший одяг.
Тому краватки варто прати вручну.
Речі з прикрасами
Різні паєтки, гудзики або блискавки слід прати дуже обережно.
Спеціаліст каже, що такий одяг може застрягти під час прання серед іншого одягу.
Експерт рекомендує видаляти бруд або плями з цього матеріалу губкою, або ж звернутися за допомогою до спеціальної служби.
Вироби з шовку
Майже всі шовкові речі вимагають хімчистки. Все тому, що високі температури і цикли віджиму можуть їх зіпсувати. Крім того, барвники кольорового шовку часто можуть потрапити на інші тканини. Також експерт радить використовувати для домашнього прання таких речей миючий засіб.
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