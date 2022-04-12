Як допомогти дитині перенести легше довгу поїздку: поради для батьків

Як підготувати дитину до довгої дороги / фото РБК Украина

Довга поїздка для будь – якої людини важка, а для маленького - особливо. Якщо ця поїздка пов'язана аж ніяк не з канікулами і подорожами, малюк може відчувати тривогу і занепокоєння, а від цього його поведінка стане примхливою.

Як батьки можуть допомогти дитині легше перенести далеку поїздку, розповіли в ЮНІСЕФ.

Розкажіть дитині про дорогу і причину поїздки. Проговорите, куди ви їдете, навіть якщо ви самі ще точно не знаєте. Позначте напрямок руху, і озвучуйте станції під час дороги. Це допоможе дитині відчувати, що ситуація контролюється. Подбайте про почуття безпеки. Запропонуйте дитині взяти в дорогу улюблену іграшку. Це може відвернути дитину і дати відчуття зв'язку з домівкою. Проговорите правила поведінки в дорозі. Заради безпеки скажіть, що, коли ви зупиняєтеся на блокпостах, важливо вести себе тихо, не визирати з вікон і ні в якому разі не можна виходити з машини/автобуса. Спостерігайте за станом дитини і реагуйте на його потреби. Запитуйте, чи хоче дитина їсти, пити, до туалету. Щоб перевірити реакцію дитини і підтримувати з нею контакт під час дороги, ви можете придумати кодове слово для своєрідної "переклички". Допомагайте дитині впоратися з рівнем емоційної напруги. Добре працює озвучування емоцій. Запропонуйте разом заспівати або поричати, як ведмідь, проспівати разом букву Аааа або Оооо. Допомагайте дитині впоратися з втомою. Допомогти активізувати тіло, посилити кровообіг можуть поплескування по всьому тілу. Це може робити сама дитина або дорослий, який поруч. Щоб переключити увагу дитини, запропонуйте пограти в ігри. Подбайте про себе! Турбота про себе - це турбота і про ваших дітей. Давайте собі можливість відпочити, стежте за диханням і потребами організму. Для зняття напруги і втоми ви можете масажувати мочки вух, пити воду повільними ковтками, тощо.

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