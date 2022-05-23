Як позбутися від плям на кухонних рушниках: найкращі домашні засоби

Чим прати кухонні рушники / ua.depositphotos.com

Кухонні рушники відіпрати не так вже й просто. Жирні плями, плями від різних продуктів, овочів і фруктів - все це залишає сліди, з якими звичайні порошки не справляються. Наші бабусі в старовину такі рушники виварювали годинами, аби позбутися від противних плям.

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Засіб для миття посуду

Врятувати кухонні рушники або скатертини від плям жиру, масла, соку копченостей допоможе звичайний засіб для миття посуду. Налийте на плями трохи засобу, втирайте в пляму і через 15 хвилин виперіть. Перед тим, як покласти в пральну машину, сполосніть, аби не утворилося багато піни.

Господарське мило

Цей спосіб використовували наші мами і бабусі й позбутися за допомогою мила можна від будь-яких плям на всіх тканинах. Єдиний мінус - довго по часу і запах не найприємніший.

Розчиніть в киплячій воді шматок господарського мила (на 5 л води візьміть ¼ частина бруска). Занурте до розчину рушники і залиште на 30 хвилин на мінімальному вогні. Потім прополощіть. Можна після процедури випрати в машинці з додаванням кондиціонера для білизни, щоб позбутися неприємного запаху.

Ще один варіант з використанням прального мила. Беремо шматок мила, натираємо плями, а потім кладемо рушники в пакет і зав'язуємо на 6-8 годин. Потім стираємо в машинці або вручну.

Марганцівка

Ще один складний, але ефективний спосіб. Розчиніть господарське мило в окропі (на 5 л візьміть ¼ бруску), додайте в мильну воду кілька ложок марганцівки - поки вода не стане коричневого кольору.

Занурте туди рушники і залиште на 6-8 годин. Потім викручуйте і ретельно прополощіть, а після - виперіть в машинці або вручну.

Оцет + сода + перекис

Змочіть застарілі плями оцтом і дайте висохнути. Нанесіть зверху шар харчової соди. Зволожите плями перекисом водню і залиште на годину. Зверху накрийте поліетиленом. А потім виперіть в звичайному режимі в пральній машині.

Кухонна сіль

Розведіть 1 ст.ложку солі в 1 л води. Покладіть рушник на 1 годину в цей розчин, потім виперіть руками або в пральній машинці. Це засіб допоможе видалити плями від кави, помідорів і томатного соку, жиру.

Суха гірчиця

Розводимо суху гірчицю з водою до стану пасти. Наносимо цю пасту на плями і залишаємо на кілька годин, потім полощемо і стираємо - руками або в машинці.

Оцет

Розведіть 50 мл оцту на 5 л води. Замочіть в цій воді рушники на 6-8 годин. Потім виперіть їх з порошком в машинці або руками.

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