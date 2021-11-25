Дієтолог закликав тих, хто худне запастися темним шоколадом

Вчені розповіли, чому потрібно їсти шоколад / Reuters

Британський лікар-дієтолог Майкл Мослі порадив людям, які бажають схуднути, звернути увагу на темний шоколад, інформує видання Express.

Як відомо, саме солодощі найчастіше стають причиною зривів під час дієт.

Щоб уникати криз в харчуванні, дієтолог рекомендував завжди мати вдома темний шоколад з високим вмістом какао (не менше 75%) і в невеликих порціях є його замість інших, більш калорійних і шкідливих десертів.

Темний шоколад поживний, містить потужні антиоксиданти, а також може знизити ризик серцевих захворювань.

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