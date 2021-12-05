Дієтолог назвала найкорисніші продукти для хворих на діабет

Цукровий діабет 2 типу в XXI столітті набув характеру пандемії. Серед усіх хворих на діабет близько 90 % людей мають цукровий діабет 2 типу.
До раціону пацієнтів з діабетом обов'язково потрібно включити чорну смородину, ківі, чорноплідну горобину, болгарський перець, брокколі і несолодкі цитрусові. Ці продукти містять антиоксиданти і корисну для шлунково-кишкового тракту клітковину, передає storinka.com.ua.
Також рекомендується їсти шпинат, листову і кучеряву капусту, авокадо і білкову їжу: рибу, яєчний білок, індичку, перепілку, домашню птицю без шкіри. Крім того, корисно їсти горіхи (мигдаль, волоські горіхи і макадамію).
Які основні ознаки цукрового діабету:
- сухість у роті;
- спрага,
- збільшення частоти нічних походів в туалет;
- свербіж шкіри; болі в ногах,
- оніміння,
- відчуття повзання "мурашок";
- інфекції шкіри і слизових, погане загоєння ран;
- хворі частіше мають зайву вагу.
Цукровий діабет 2 типу в XXI столітті набув характеру пандемії. Серед усіх хворих на діабет близько 90 % людей мають цукровий діабет 2 типу. При цьому захворюванні інсулін, що виробляється підшлунковою залозою, перестає сприйматися організмом і не бере участі в метаболізмі глюкози.
Причинами порушення обмінних процесів можуть бути:
- недостатня фізична активність, що посилює ожиріння;
- неправильне харчування з великою кількістю жирів і простих вуглеводів;
- генетична схильність.
Перегляд власного раціону - це перший крок на шляху до профілактики діабету.
Раніше Главред писав про те, що відмовитися від цукру складно лише з психологічних причин, а корисний ефект такого кроку швидко проявиться, заявила відомий ендокринолог Тетяна Бочарова. Фахівець підкреслила, що багато людей системно в надлишку вживає цукор, що призводить до проблем зі здоров'ям і фігурою.
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