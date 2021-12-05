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Дієтолог назвала найкорисніші продукти для хворих на діабет

5 грудня 2021, 23:27

Цукровий діабет 2 типу в XXI столітті набув характеру пандемії. Серед усіх хворих на діабет близько 90 % людей мають цукровий діабет 2 типу.

Вчені, діабет
Раціон пацієнтів з діабетом / Mskgazeta

До раціону пацієнтів з діабетом обов'язково потрібно включити чорну смородину, ківі, чорноплідну горобину, болгарський перець, брокколі і несолодкі цитрусові. Ці продукти містять антиоксиданти і корисну для шлунково-кишкового тракту клітковину, передає storinka.com.ua.

Також рекомендується їсти шпинат, листову і кучеряву капусту, авокадо і білкову їжу: рибу, яєчний білок, індичку, перепілку, домашню птицю без шкіри. Крім того, корисно їсти горіхи (мигдаль, волоські горіхи і макадамію).

Які основні ознаки цукрового діабету:

  • сухість у роті;
  • спрага,
  • збільшення частоти нічних походів в туалет;
  • свербіж шкіри; болі в ногах,
  • оніміння,
  • відчуття повзання "мурашок";
  • інфекції шкіри і слизових, погане загоєння ран;
  • хворі частіше мають зайву вагу.

Цукровий діабет 2 типу в XXI столітті набув характеру пандемії. Серед усіх хворих на діабет близько 90 % людей мають цукровий діабет 2 типу. При цьому захворюванні інсулін, що виробляється підшлунковою залозою, перестає сприйматися організмом і не бере участі в метаболізмі глюкози.

Причинами порушення обмінних процесів можуть бути:

  • недостатня фізична активність, що посилює ожиріння;
  • неправильне харчування з великою кількістю жирів і простих вуглеводів;
  • генетична схильність.

Перегляд власного раціону - це перший крок на шляху до профілактики діабету.

Раніше Главред писав про те, що відмовитися від цукру складно лише з психологічних причин, а корисний ефект такого кроку швидко проявиться, заявила відомий ендокринолог Тетяна Бочарова. Фахівець підкреслила, що багато людей системно в надлишку вживає цукор, що призводить до проблем зі здоров'ям і фігурою.

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viber
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