Дієтолог назвала найкорисніші продукти для хворих на діабет

Раціон пацієнтів з діабетом / Mskgazeta

До раціону пацієнтів з діабетом обов'язково потрібно включити чорну смородину, ківі, чорноплідну горобину, болгарський перець, брокколі і несолодкі цитрусові. Ці продукти містять антиоксиданти і корисну для шлунково-кишкового тракту клітковину, передає storinka.com.ua.

Також рекомендується їсти шпинат, листову і кучеряву капусту, авокадо і білкову їжу: рибу, яєчний білок, індичку, перепілку, домашню птицю без шкіри. Крім того, корисно їсти горіхи (мигдаль, волоські горіхи і макадамію).

Які основні ознаки цукрового діабету:

сухість у роті;

спрага,

збільшення частоти нічних походів в туалет;

свербіж шкіри; болі в ногах,

оніміння,

відчуття повзання "мурашок";

інфекції шкіри і слизових, погане загоєння ран;

хворі частіше мають зайву вагу.

Цукровий діабет 2 типу в XXI столітті набув характеру пандемії. Серед усіх хворих на діабет близько 90 % людей мають цукровий діабет 2 типу. При цьому захворюванні інсулін, що виробляється підшлунковою залозою, перестає сприйматися організмом і не бере участі в метаболізмі глюкози.

Причинами порушення обмінних процесів можуть бути:

недостатня фізична активність, що посилює ожиріння;

неправильне харчування з великою кількістю жирів і простих вуглеводів;

генетична схильність.

Перегляд власного раціону - це перший крок на шляху до профілактики діабету.

Раніше Главред писав про те, що відмовитися від цукру складно лише з психологічних причин, а корисний ефект такого кроку швидко проявиться, заявила відомий ендокринолог Тетяна Бочарова. Фахівець підкреслила, що багато людей системно в надлишку вживає цукор, що призводить до проблем зі здоров'ям і фігурою.

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