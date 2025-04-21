'Стався перелом': війська РФ почали відступ на стратегічному напрямку

Українським військовим вдалось переламати ситуацію неподалік від Покровська після чого росіяни почали повільно відступати, зазначили в ОСУВ "Хортиця".

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Росіяни відступають на Покровському напрямку / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 37 окрема бригада морської піхоти

Коротко:

Росія відступають з західних околиць Покровська

В рамках перемир'я активність РФ на Покровському напрямку знизилась

Ворог провів кілька операцій, щоб виманити українських захисників

Російські війська поступово відходять із західної частини Покровська після невдалої спроби перерізати трасу, що сполучає місто з Дніпропетровщиною. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

За його словами, мова йде про позиції західніше від Покровська.

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"Там, де вони в принципі потихесеньку відповзали вже з березня, якщо не з кінця лютого. Вони дуже активно намагалися наступати саме для того, щоб перерізати трасу з Дніпропетровської області - з Павлограда на Покровськ, у них це не вийшло. Там перелам невеличкий наступив, коли українці відбили Котлине, і зараз росіяни дуже повільно, але звідти відповзають із західних околиць міста ближче до південних, з яких вони і починали наступати", - розповів Трегубов.

Водночас він наголосив, що Покровський напрямок залишається найгарячішим. Також Трегубов відзначив, що росіяни проводять активні ротації на Куп’янському та Харківському напрямках, причому на останньому більше зосереджуються на накопиченні сил, ніж на наступі.

Він додав, що якщо вважати перемир’ям зниження інтенсивності бойових дій, то певне послаблення дійсно спостерігалося, адже кількість зіткнень зменшилася вдвічі або втричі. Але це не є повноцінне перемир’я, наприклад, із 80 бойових контактів їх стало 30. Це скоріше тимчасове затишшя або перепочинок, який супроводжується активним підсиленням ворога, ротаціями й підготовкою до нових атак.

"Росіяни навіть провели кілька операцій, які були особисто для нас схожі на спроби витягнути українців на візуальне помітне порушення перемир'я, як-то маневри, які водночас були схожі на штурми, але проходили начебто під білим прапором. Здавалося, що вони справді намагаються просто спровокувати на візуальне порушення вогню", - додав Трегубов.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук прокоментував можливість активізації наступу російських військ у Харківській та Сумській областях.

Під прикриттям так званого "Великоднього перемир’я", війська РФ намагалися просунутися вперед у "сірій зоні" Харківщини з метою закріпитися на вигідніших позиціях. Про це повідомив військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ Віктор Петрович, який перебуває на Харківському напрямку поблизу Борової.

Тим часом у Донецькій області російські окупаційні сили змогли просунутися вперед і захопити населений пункт Катеринівка на Лиманському напрямку, повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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