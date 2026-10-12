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Росіяни намагаються проникнути у важливе місто: комбат розкрив тактику ворога

Марія Николишин
12 жовтня 2026, 19:34
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Українські підрозділи на Куп'янському напрямку не лише стримують ворога, а й посилили контроль біля річки Оскіл.
Росіяни намагаються проникнути у важливе місто: комбат розкрив тактику ворога
Військовий розповів про ситуацію в Куп'янську / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, deepstatemap

Головне із заяви військового:

  • Ворог щодня втрачає людей на підступах до Куп'янська
  • Біля Осколу українські сили покращили позиції
  • Окупанти двічі захоплювали місто, але його звільнили

Сили оборони повністю контролюють Куп'янськ, а спроби окупантів просочитися в місто закінчуються провалом. Великих наступальних операцій на цьому напрямку противник наразі провести не може. Про це заявив командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" в інтерв'ю Главреду.

За його словами, бригада тримає оборону в Куп'янському районі Харківщини, де російське командування робить ставку на постійний тиск, а не на прорив великими силами.

відео дня

Комбат уточнив, що оцінює ситуацію лише в смузі відповідальності свого з'єднання, адже на кожній ділянці фронту свої завдання і свої командири.

"Ворог витрачає значні людські ресурси: майже щодня намагається атакувати невеликими групами, але ще на підступах його виявляють і знищують. Проводити масштабні штурми противник не здатний", -наголосив "Лука".

Де ЗСУ вдалося просунутися

Підрозділи бригади не лише стримують натиск, а й переходять до активних дій на окремих ділянках. За словами офіцера, це вже дало відчутний результат на лінії фронту.

"Нещодавно ми відвоювали невеликі території між Дворічною та околицями Західного. Це дозволило посилити контроль у районі річки Оскол і покращити наше становище", - зазначив командир.

річка Оскіл
Річка Оскіл / Інфографіка: Главред

Яка ситуація в Куп’янську

Окреме питання - ситуація в самому місті, яке залишається одним із ключових вузлів оборони на сході. Карти DeepState фіксують постійні намагання росіян підібратися до нього.

"Противник намагається проникнути в Куп'янськ, але безуспішно. Якщо ворожа група проривається, її знищують", - розповів "Лука".

Окупанти вже двічі заходили в місто: вперше його деокупували, вдруге російські підрозділи звідти вибили. Попри це, на думку комбата, ворог не відмовиться від своїх намірів.

"Звісно, ворог і надалі намагатиметься захопити Куп'янськ, але не думаю, що йому вдасться досягти успіху", - переконаний він.

Росіяни намагаються проникнути у важливе місто: комбат розкрив тактику ворога
Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Як РФ створює інформаційний тиск на Харківщині

Військовий експерт, пілот-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан говорив, що Росія поширює заяви про нібито захоплення населених пунктів на Харківщині, однак ці дії не свідчать про масштабний наступ.

На його думку, Москва таким чином намагається створити інформаційний тиск і змусити Україну змінити розподіл резервів.

"Там ніхто нічого не захоплює. Якісь "прапороносії" кудись забігають, десь щось фотографують. Для чого? Щоб в інформаційному потоці показати нібито розгортання широкомасштабних наступальних операцій і щоб менше звертали увагу на провисання російських військ, припустимо, в районі Лимана", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційна армія РФ має територіальні успіхи у Пологівському районі Запорізької області.

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що на Харківщині окупаційна армія намагалася інфільтруватися біля Вовчанська. Російські мілблогери поширюють перебільшені заяви про просування військових РФ у районі стику Вовчанського та Великобурлуцького напрямків.

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" також говорив, що захоплення Харкова зараз не є пріоритетом для російської окупаційної армії. Плацдарми на півночі області противник використовує як відволікаючий маневр, а основний тиск спрямовує на Донеччину.

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Про персону: комбат "Лука"

Володимир із позивним "Лука" - командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Почав службу ще до повномасштабного вторгнення, пройшов АТО.

Навчався в Харківському національному університеті Повітряних Сил.

Брав участь в обороні Сєвєродонецька, Лисичанська та інших гарячих точок на передовій, а також в операціях на Харківському напрямку.

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