Атака широким фронтом: експерт про загрозу наступу РФ на Суми

Росія може накопичувати сили, щоб розширити наступ, не виключає Ян Матвєєв.

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Росія може накопичувати сили, щоб розширити наступ

РФ може обмежитися захопленням деякого плацдарму

Російські сили, ймовірно, прагнуть створити стійкий плацдарм на території Сумської області і, можливо, надалі висунутися в напрямку самого міста Суми, заявив військовий аналітик Ян Матвєєв.

Однак, як зазначає експерт у коментарі Сurrenttime, цьому заважають об'єктивні природні перешкоди.

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Він пояснив, що в районі наступу знаходяться густі ліси, невеликі водойми, обмежена кількість доріг і вузькі проходи, що значно ускладнює просування.

Матвєєв припускає, що Росія може накопичувати сили, щоб розширити наступ у цьому районі. Однак така операція потребуватиме часу, значних зусиль і, найімовірніше, призведе до великих втрат.

Є також імовірність, що, захопивши певну територію - наприклад, дійшовши до Юнаківки або трохи далі - російські війська зупиняться, пославшись на виконання завдання зі створення "буферної зони", про яку раніше згадував Путін, і оголосять про закінчення операції.

"Можливо, вони якраз перекидають силу, щоб розгорнути більш широким фронтом наступ. Це буде довго, звичайно, важко, з великими втратами, але вони можуть спробувати наступати до Сум. Або вони спробують зараз обмежитися захопленням деякого плацдарму, вийдуть до Юнаківки або трохи далі, якраз дійдуть до найскладніших місць і далі не рухатимуться", - додав Матвєєв.

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Раніше повідомлялося про те, що десятки тисяч "елітних" штурмовиків РФ готують атаку на місто-мільйонник. Противник намагається стягнути сили ближче до лінії фронту і, ймовірно, готується до нових штурмів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ націлилася на сім областей і готує "ударний кулак". Кремлю необхідно накопичити відповідні ресурси і резерви, пояснив Ігор Романенко.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що війська РФ ведуть наступ по всьому фронту. Росіяни намагаються відновити сили, перегрупуватися, і не збираються зупинятися.

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Хто такий Ян Матвєєв? Ян Матвєєв - політолог, військовий експерт і блогер. Раніше працював у мультимедійній компанії "EUROSPORT" автором текстів та редактором.

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