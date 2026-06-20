Кільця на ногах і перли: дизайнер назвав головні аксесуари літа

Коротко:
- Які аксесуари будуть у моді
- Що цікавого носитимуть модниці
Український дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав акценти в образі, що змусять чоловіків обертатися вам услід, розповів, якими аксесуарами обов’язково слід забезпечити себе цього літа.
"Зібрав деталі, які формуватимуть літній стиль у 2026 році", — пише він.
Морські мотиви
Прикраси з мушлями, підвіски, сережки та деталі — головні літні акценти.
Кільця на пальцях
Кільця на пальцях — це мікротренд. Виглядає максимально інстаграмно, особливо у відкритому взутті.
Окуляри оверсайз
Великі окуляри цього літа — не просто захист від сонця, а ключовий акцент образу.
Браслети на щиколотках
Тонкі або масивні браслети повертаються цього літа як помітний літній акцент.
Перли
Перли слід носити як повсякденний аксесуар. "Тепер це не про строгість, а про м’яку, чисту естетику літа", — каже він.
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Про особу: Андре Тан
Андре Тан — український модельєр. Справжнє ім'я — Андрій Миколайович Тищенко. Тан — абревіатура прізвища, імені та по батькові.
Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія.
Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.
У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.
Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.
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