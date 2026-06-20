Кільця на ногах і перли: дизайнер назвав головні аксесуари літа

Андре Тан назвав нетипові, але дуже модні аксесуари цього літа.

https://glavred.net/fashion/kolca-na-nogah-i-zhemchug-dizayner-nazval-glavnye-aksessuary-leta-10774475.html Посилання скопійоване

Андре Тан назвав головні аксесуари літа / Колаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Коротко:

Які аксесуари будуть у моді

Що цікавого носитимуть модниці

Український дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав акценти в образі, що змусять чоловіків обертатися вам услід, розповів, якими аксесуарами обов’язково слід забезпечити себе цього літа.

"Зібрав деталі, які формуватимуть літній стиль у 2026 році", — пише він.

відео дня

Морські мотиви

Прикраси з мушлями, підвіски, сережки та деталі — головні літні акценти.

Андре Тан назвав аксесуари літа / Фото Instagram/andre_tan_official

Кільця на пальцях

Кільця на пальцях — це мікротренд. Виглядає максимально інстаграмно, особливо у відкритому взутті.

Андре Тан назвав аксесуари літа / Фото Instagram/andre_tan_official

Окуляри оверсайз

Великі окуляри цього літа — не просто захист від сонця, а ключовий акцент образу.

Андре Тан назвав аксесуари літа / Фото Instagram/andre_tan_official

Браслети на щиколотках

Тонкі або масивні браслети повертаються цього літа як помітний літній акцент.

Андре Тан назвав аксесуари літа / Фото Instagram/andre_tan_official

Перли

Перли слід носити як повсякденний аксесуар. "Тепер це не про строгість, а про м’яку, чисту естетику літа", — каже він.

Андре Тан назвав аксесуари літа / Фото Instagram/andre_tan_official

Вас також може зацікавити:

Про особу: Андре Тан Андре Тан — український модельєр. Справжнє ім'я — Андрій Миколайович Тищенко. Тан — абревіатура прізвища, імені та по батькові. Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія. Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни. У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size. Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред