В Україні вводять графіки вимкнення світла: якими будуть обмеження

Обмеження будуть введені для промислових та побутових споживачів.

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В Україні вводять графіки вимкнення світла / Колаж: Главред, фото: freepik.com, unsplash

Що відомо:

В Україні є знеструмлення через обстріли та негоду

У регіонах вводять ГПВ

В Україні вводять графіки вимкнення світла у вівторок, 30 червня. Про це повідомляє Укренерго.

Обмеження будуть застосовані через складну ситуацію в енергосистемі. Вони будуть діяти у період з 17:00 до 22:00. Вони будуть застосовані для промисловості та для побутових споживачів в обсязі від 0,5 до 1 черги.

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"Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на денний час - з 10:00 до 15:00. Споживайте електроенергію максимально ощадливо у вечірні години - з 16:00 до 23:00", - йдеться у повідомленні.

Що означають черги вимкнення світла / Інфографіка: Главред

Зазначається, що в Україні рівень споживання електроенергії зріс на 1,2% через спеку.

Також відомо, що внаслідок ворожих обстрілів були знеструмлені споживачі у Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Крім того знеструмлення були через серйозну негоду. Загалом повністю чи частково без світлу залишилися близько 600 населених пунктів у восьми областях: Київській, Чернігівській, Житомирській, Волинській, Львівській, Черкаській, Тернопільській та Хмельницькій.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Укренерго інформувало про погодинні відключення електроенергії для населення через додаткове навантаження на енергосистему. Зокрема, йшлося про екстрені відключення світла у низці областей після ворожих ударів по енергоінфраструктурі. Найскладніша ситуація була у Сумській та Чернігівській областях.

Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв повідомив, що причиною відключень стало різке зростання навантаження на систему через активне використання кондиціонерів під час спеки. Він підкреслював наявність сезону літніх обмежень та необхідність готуватися до обмежень у пікові години. Ігнатьєв прогнозував, що вранці обмеження можуть становити до 2 годин, а ввечері - від 3 до 4 годин у разі високого попиту та технічних обмежень.

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що в липні-серпні можливі відключення електроенергії тривалістю до п'яти годин за умов масованих обстрілів енергетики. Зайченко також вказував, що денну зону можна покрити за рахунок атомної генерації, імпорту та розподіленої і відновлюваної генерації.

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Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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