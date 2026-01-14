Світло вимикатимуть частіше - нові графіки для Черкаської області на 15 січня

https://glavred.net/energy/svet-budut-otklyuchat-chashche-novye-grafiki-dlya-cherkasskoy-oblasti-na-15-yanvarya-10732331.html Посилання скопійоване

Відключення світла Черкаси - графіки для Черкаської області на 15 січня / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

В четвер, 15 січня, протягом всього дня в Черкаській області будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для побутових користувачів та промисловості. Про це йдеться у повідомленні Черкасиобленерго.

В обленерго зазначили, що через регулярні ворожі обстріли та наслідки попередніх масштабних ракетно-дронових ударів у Черкаській області 15 січня, за розпорядженням НЕК "Укренерго", запровадять графіки погодинних відключень електроенергії.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 15 січня

​​​/ Скріншот

Відключення світла 15 січня Черкаська область черга 1.1

1.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 07:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

відео дня

Відключення світла 15 січня Черкаська область черга 1.2

1.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00

Відключення світла 15 січня Черкаська область черга 2.1

2.1 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 21:00 - 23:00

Відключення світла 15 січня Черкаська область черга 2.2

2.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

Відключення світла 15 січня Черкаська область черга 3.1

3.1 00:00 - 03:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00

Відключення світла 15 січня Черкаська область черга 3.2

3.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00

Відключення світла 15 січня Черкаська область черга 4.1

4.1 01:00 - 04:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

Відключення світла 15 січня Черкаська область черга 4.2

4.2 00:00 - 01:00, 05:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

Відключення світла 15 січня Черкаська область черга 5.1

5.1 02:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

Відключення світла 15 січня Черкаська область черга 5.2

5.2 02:00 - 04:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

Відключення світла 15 січня Черкаська область черга 6.1

6.1 04:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00

Відключення світла 15 січня Черкаська область черга 6.2

6.2 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 22:00

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахуном

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахуном у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварівних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред