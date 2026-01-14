Світло вимикатимуть частіше - нові графіки для Черкаської області на 15 січня

В четвер, 15 січня, протягом всього дня в Черкаській області будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для побутових користувачів та промисловості. Про це йдеться у повідомленні Черкасиобленерго.
В обленерго зазначили, що через регулярні ворожі обстріли та наслідки попередніх масштабних ракетно-дронових ударів у Черкаській області 15 січня, за розпорядженням НЕК "Укренерго", запровадять графіки погодинних відключень електроенергії.
Відключення світла 15 січня Черкаська область черга 1.1
1.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 07:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
Відключення світла 15 січня Черкаська область черга 1.2
1.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00
Відключення світла 15 січня Черкаська область черга 2.1
2.1 03:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 21:00 - 23:00
Відключення світла 15 січня Черкаська область черга 2.2
2.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00
Відключення світла 15 січня Черкаська область черга 3.1
3.1 00:00 - 03:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00
Відключення світла 15 січня Черкаська область черга 3.2
3.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00
Відключення світла 15 січня Черкаська область черга 4.1
4.1 01:00 - 04:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
Відключення світла 15 січня Черкаська область черга 4.2
4.2 00:00 - 01:00, 05:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
Відключення світла 15 січня Черкаська область черга 5.1
5.1 02:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 22:00 - 24:00
Відключення світла 15 січня Черкаська область черга 5.2
5.2 02:00 - 04:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
Відключення світла 15 січня Черкаська область черга 6.1
6.1 04:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00
Відключення світла 15 січня Черкаська область черга 6.2
6.2 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
Як знайти свою групу відключення світла
Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.
Як дізнатись графіки відключення світла за адресою
Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.
Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахуном
Знайти свій графік відключення світла за особовим рахуном у Черкаській області можна за посиланням.
Як дізнатись свою чергу аварійних відключень
Дізнатись свою чергу аварівних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.
Новина доповнюється...
