Як будуть відключати світло в Запорізькій області 15 січня - нові графіки

15 січня в Запорізькій області запровадять погодинні графіки відключення електроенергії для населення з метою стабілізації енергосистеми України.

https://glavred.net/energy/kak-budut-otklyuchat-svet-v-zaporozhskoy-oblasti-15-yanvarya-novye-grafiki-10732322.html Посилання скопійоване

Відключення світла Запоріжжя - графіки відключень світла на 15 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Завтра протягом усього дня в Запорізькій області будуть діяти графіки погодинних відключень

Для промисловості буде застосовуватись обмеження потужності у 5 черг

У четвер, 15 січня, по всій території Запорізької області будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Про це повідомляє Запоріжжяобленерго.

Повідомляється, що за командою НЕК "Укренерго" 15 січня в Запорізькій області будуть введені погодинні графіки відключень електроенергії для стабілізації енергосистеми України.

відео дня

Також протягом доби з 00:00 до 24:00 будуть застосовуватися повні графіки обмеження потужності у п’ять черг.

Обленерго опублікували розклад відключень за чергами та підчергами з урахуванням 30-хвилинного часу на перемикання.

Графіки відключень світла Запорізька область 15 січня / Скріншот

Відключення світла 15 січня Запорізька область черга 1.1

1.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 15 січня Запорізька область черга 1.2

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 15 січня Запорізька область черга 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 15 січня Запорізька область черга 2.2

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 15 січня Запорізька область черга 3.1

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30

Відключення світла 15 січня Запорізька область черга 3.2

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 15 січня Запорізька область черга 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 15 січня Запорізька область черга 4.2

4.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 15 січня Запорізька область черга 5.1

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 15 січня Запорізька область черга 5.2

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 15 січня Запорізька область черга 6.1

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

Відключення світла 15 січня Запорізька область черга 6.2

6.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

"Якщо матимемо нові вказівки від НЕК "Укренерго", відповідним чином перероблятимемо графік та інформуватимемо вас про зміни на наших інформаційних ресурсах протягом робочого дня та на нашому сайті на сторінці Стабілізаційні відключення у цілодобовому режимі", - йдеться у повідомленні.

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у четвер, 15 січня, на території Запорізької області будуть застосовані погодинні відключення електроенергії.

Через серйозні наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України ухвалено рішення про введення надзвичайного стану в енергетиці. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, 15 січня по всій країні запроваджуються погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів, повідомляє НЕК "Укренерго".

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред