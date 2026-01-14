Світло вимикатимуть весь день: графіки відключення для Дніпра та області на 15 січня

15 січня в Дніпрі та Дніпропетровській області запровадять погодинні графіки відключення електроенергії для населення.

ДТЕК оперативно інформувати про зміни у графіках

Коротко:

15 січня в Україні запроваджуються відключення світла

У Дніпрі світло вимикатимуть 2–4 рази на день

Для частини лівого берега Дніпра діють екстрені відключення

У четвер, 15 січня, по всій Україні запроваджуються обмеження споживання електроенергії. У Дніпрі та Дніпропетровській області світло вимикатимуть від двох до чотирьох разів на день, повідомляє ДТЕК.

Для частини мешканців лівого берега Дніпра, зокрема житломасивів Березинка та Лівобережний-3, тривають екстрені відключення. Оселі підключатимуть почергово: 4 години зі світлом і 4 години без.

"Робимо все можливе, щоб всі мешканці Дніпра якнайшвидше повернулися до прогнозованих графіків. В разі змін будемо оперативно вас інформувати", – зазначають у компанії.

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом усього дня, тривалість кожного відключення становитиме кілька годин.

Графіки відключень ДТЕК для кожної черги

1.1 Черга:

00:00 – 05:30,

09:00 – 16:00,

19:30 – 23:00

1.2 Черга:

00:00 – 02:00,

09:00 – 16:00,

19:30 – 23:00

2.1 Черга:

00:00 – 02:00,

05:00 – 05:30,

10:00 – 16:00,

19:30 – 24:00

2.2 Черга:

00:00 – 02:00,

09:00 – 16:00,

19:30 – 23:00

3.1 Черга:

02:00 – 09:00,

12:30 – 19:30,

23:00 – 24:00

3.2 Черга:

02:00 – 09:00,

12:30 – 19:00,

23:00 – 24:00

4.1 Черга:

02:00 – 05:30,

12:30 – 19:30,

23:00 – 24:00

4.2 Черга: 0

2:00 – 05:30,

07:00 – 09:00,

12:30 – 19:30,

23:00 – 24:00

5.1 Черга:

05:30 – 12:30,

16:00 – 19:30

5.2 Черга:

05:30 – 12:30,

16:00 – 23:00

6.1 Черга:

05:30 – 12:30,

16:00 – 22:00

6.2 Черга:

00:00 – 02:00,

05:30 – 12:30,

16:00 – 22:00

Дізнатися точний час відключень у Дніпрі можна на сайті ДТЕК, вказавши адресу у відповідному полі.

Графіки відключень від ЦЕК

Для абонентів компанії ЦЕК також діятимуть погодинні графіки вимкнень електроенергії в такому порядку:

1.1 черга:

з 02:00 до 05:30;

з 09:00 до 16:00;

з 19:30 до 24:00.

1.2 черга:

з 02:00 до 05:30;

з 09:00 до 16:00;

з 19:30 до 22:00.

2.1 черга:

з 00:00 до 05:30;

з 10:00 до 16:00.

2.2 черга:

з 02:00 до 05:30;

з 09:00 до 16:00;

з 19:30 до 22:00.

3.1 черга:

з 02:00 до 05:00;

з 12:30 до 19:00;

з 23:00 до 24:00.

3.2 черга:

з 07:00 до 09:00;

з 12:30 до 19:30;

з 23:00 до 24:00.

4.1 черга:

з 05:00 до 09:00;

з 12:30 до 19:30;

з 23:00 до 24:00.

4.2 черги:

з 05:00 до 09:00;

з 12:30 до 19:30;

з 23:00 до 24:00.

5.1 черга:

з 00:00 до 02:00;

з 05:30 до 12:30;

з 16:00 до 23:00.

5.2 черга:

з 00:00 до 02:00;

з 05:30 до 12:30;

з 16:00 до 23:00.

6.1 черга:

з 00:00 до 02:00;

з 05:30 до 12:30;

з 16:00 до 23:00.

6.2 черга:

з 00:00 до 02:00;

з 05:30 до 12:30;

з 16:00 до 23:00

У компанії попередили, що протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися.

Черги відключення електроенергії

Пункти незламності

На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності". Дізнатися їхнє розташування та графік роботи можна на сайті обласної адміністрації.

Пункти відкриті у районних військових адміністраціях, старостатах та міськрадах у робочі години. Відвідувачам надають світло, тепло, воду, можливість підзарядити гаджети, випити безкоштовний чай та трохи відпочити.

Як писав Главред, 15 січня, у всіх регіонах України вводяться погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Крім того, в Україні можуть запровадити надзвичайний стан в енергетиці. У зв'язку з цим Міністерство освіти та місцева влада повинні будуть підготувати пропозиції щодо освітнього процесу на час надзвичайної ситуації, повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Також у четвер, 15 січня, по всій території Запорізької області будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Про це повідомляє Запоріжжяобленерго.



