Обмеження на цілу добу - коли не буде світла в Запорізькій області на 26 січня

"Запоріжжяобленерго" опублікувало графіки відключень світла для Запоріжжя та Запорізької області на 26 січня.

Відключення світла Запоріжжя - графіки для Запорізької області на 26 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Графіки відключень світла в Запорізькій області будуть діяти протягом всієї доби 26 січня

Для промисловості будуть застосовані обмеження в обсязі 5-ти черг

Завтра, 26 січня, за командою НЕК "Укренерго" по всій території Запорізької області будуть діяти графіки погодинних відключень світла для населення та обмеження потужності для об'єктів промисловості. Про це повідомило "Запоріжжяобленерго".

У "Запоріжжяобленерго" повідомили, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи Об’єднаної енергосистеми 26 січня на території Запорізької області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії.

Часові проміжки знеструмлення визначені для кожної черги та підчерги з урахуванням до 30 хвилин, необхідних для технологічних перемикань.

Крім того, протягом доби з 00:00 до 24:00 в області повністю діятимуть графіки обмеження потужності — для всіх п’яти черг.

Графіки відключень світла Запорізька область 26 січня / Скріншот

Відключення світла 26 січня Запорізька область черга 1.1

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00

Відключення світла 26 січня Запорізька область черга 1.2

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 26 січня Запорізька область черга 2.1

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 26 січня Запорізька область черга 2.2

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 26 січня Запорізька область черга 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 26 січня Запорізька область черга 3.2

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 26 січня Запорізька область черга 4.1

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 26 січня Запорізька область черга 4.2

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 26 січня Запорізька область черга 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 26 січня Запорізька область черга 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 26 січня Запорізька область черга 6.1

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 26 січня Запорізька область черга 6.2

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Також зазначається, що у разі надходження нових вказівок від НЕК "Укренерго" графіки будуть скориговані, а про всі зміни повідомлятимуть на офіційних інформаційних ресурсах підприємства.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 січня по всій Україні застосовуватимуться погодинні відключення електроенергії для населення та обмеження споживання потужності для промисловості. Як зазначили в Укренерго, обмеження торкнуться всіх регіонів країни.

Водночас Росія нарощує далекобійні удари по об’єктах української енергетики, намагаючись штучно розірвати єдину енергосистему на окремі ізольовані частини. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Також зазначається, що повноцінно замінити потужності київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 малими когенераційними установками з технічної точки зору неможливо. Про це заявив виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

