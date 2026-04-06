Графіки не діють: в частині регіонів України ввели екстрені відключення світла

У Києві та низці регіонів України через наслідки російських обстрілів запровадили екстрені відключення електроенергії замість планових графіків.

Чому немає світла - в частині регіонів ввели екстрені відключення

В ряді регіонів України ввели екстрені відключення світла

Обмеження діють через наслідки російських обстрілів

В Києві та частині областей України введені екстрені відключення світла для населення. Графіки відключень світла більше не діють. Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

"День. В Києві - екстрені відключення", - написав він у Facebook.

Крім того, екстрені відключення світла в столиці підтвердили і в ДТЕК.

"Київ: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - вказали у компанії.

В Укренерго уточнили, що через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами, у кількох регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Після стабілізації енергосистеми їх планують замінити на прогнозовані погодинні графіки відключень.

Якими будуть графіки відключень світла у квітні - прогноз нардепа

Як писав Главред, народний депутат і член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк заявляв в ефірі Ранок.LIVE, що відключення електроенергії можуть стати тривалішими та більш жорсткими.

Водночас суттєве погіршення ситуації очікується лише влітку: у періоди сильної спеки вечірні обмеження можуть бути значно довшими, ніж зараз.

Нардеп зазначав, що до кінця березня, а також у квітні й травні відключення залишатимуться відносно короткими, якщо не буде нових атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні знову запроваджують погодинні відключення електроенергії для населення через значне зменшення обсягів імпорту струму. Про це повідомив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

Водночас повернення відключень наразі не пов’язане ні з російськими атаками, ні з погодними чинниками, зазначив колишній очільник "Укренерго" та засновник Ne Gen Володимир Кудрицький.

Крім того, 3 квітня в країні вводились додаткові заходи для стабілізації енергосистеми після нещодавніх ударів по інфраструктурі. Про це повідомляло "Укренерго".

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

