В Україні неочікувано подешевшав популярний продукт: яка ціна тепер

Подешевшав ще один ключовий інгредієнт паски.

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Ціни на вершкове масло / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Ціна на вершкове масло трішки впала

Середня вартість знизилась приблизно на 6 гривень

Раніше ціна падала лише перед новорічними святами

Перед Великоднем трішки знизилась ціна на вершкове масло, яке дорожчало вже пів року. Однак здешевшання не можна назвати суттєвим. Про це свідчать дані аналітиків УКАБ.

За словами аналітиків, вершкове масло почало дорожчати ще на початку жовтня минулого року і незначно ціна падала лише перед новорічними святами.

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Наразі середня вартість вершкового масла знизилась приблизно на 6 гривень порівняно з початком поточного місяця.

Так, якщо на початку квітня середня вартість пачки масла на 180 грамів із 72,5% жирності становила 123 гривні, то зараз, згідно з аналізом, вона коштує 117,25 гривні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, українські фермери почали активно підвищувати ціни на білокачанну капусту. З початку поточного тижня вартість овоча зросла в середньому на 10%.

Також відомо, що в Україні почала знижуватись ціна на молоко. Станом на сьогоднішній день ціна впала до 52,30 гривень.

Крім того, на українському ринку продовжують падати ціни на картоплю. Причина, яка впливає на здешевлення овоча - брак сховищ.

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