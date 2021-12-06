Ягода по 1,5 тисячі за кілограм: українців шокували шаленими цінами

В Україні б'ють рекорди ціни на черешню / УНІАН

В Україні у роздрібній мережі з'явилася у продажу черешня вартістю 1,5 тисячі гривень за кілограм.

Про рекордний цінник в одному з супермаркетів повідомила в Facebook журналістка Христина Зеленюк.

Вона опублікувала фото з магазину. На ціннику пропонується до продажу черешня сортова. Продавці оцінили товар у 1499 гривень за кілограм.

"Напевно, сьогодні брати не буду", - іронічно написала автор в коментарі під фото.

/ Facebook К. Зеленюк

Реакція користувачів:

"О. це мабуть японську завезли";

"Сказитись можна";

"Не свіжа. Не бери";

"Чекаємо кавунів";

"Написано"черешня сортова". А який сорт, стєсняюсь спросіть. Більше, ніж на третій не тягне. Ну "третій сорт - не брак";

"Літаком з Чилі".

Додамо, що рекордні ціни на черешню помітили і в інших містах.

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В одному з мелітопольських супермаркетів за черешню просять 1162 грн за кілограм, повідомляє ria-m.tv.

"Розфасована вона в ємності об'ємом близько півкілограма. Так, за 426 г черешні доведеться викласти 495 грн", – йдеться в повідомленні.

/ ria-m.tv

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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