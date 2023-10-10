Виплати підняли: як українцям отримати 10,6 тисячі грн допомоги

Міжнародні гуманітарні організації в Україні з жовтня переглянули розмір виплат. На таке рішення пішли Естонська Рада у справах біженців і організація ADRA Ukraine.
Тепер, кажуть її співробітники, замість 2,2 тисячі грн на місяць на людину допомогу надають у розмірі 3,6 тисячі грн. Відповідно, оскільки виплата йде відразу за період в три місяці, одержувач може розраховувати вже не 6,66 тисячі грн, а 10,8 тисячі грн.
Але, потрібно зауважити, що на даний момент ADRA ще поки не веде прийом заявок на таку допомогу. А ось Естонська рада, навпаки, пропонує українцям реєстрацію на виплату для постраждалих від війни з шести регіонів країни:
- Запорізької області;
- Донецької області;
- Луганської області;
- Харківської області;
- Херсонської області;
- Миколаївської області.
Грошова допомога 3600 грн на місяць - як отримати
Подавати заявки можуть жителі шести вищевказаних регіонів.
Для того, щоб зареєструватися в програмі, необхідно:
- Подати заявку за номером телефону (067) 105-28-03. Дзвінки приймаються в понеділок-середу з 09.00 до 12.00. Звертатися повинен один член сім'ї-він і буде вважатися головним заявником.
- Заповнити онлайн-форму. Робити це потрібно виключно після спілкування з представниками організації телефоном, номер одержувача повинен бути затверджений. Якщо цього не сталося, то заповнити форму не вийде.
- Очікувати обробки заявки. Фахівці організації повинні перевірити анкету. Не виключено, що у одержувача запросять додаткову інформацію – для цього надішлють лист на вказаний в заявці e-mail.
- Після фінального підтвердження платіж буде проведений на банківський рахунок, який був вказаний в анкеті.
Звертатися за виплатою можна тільки в тому випадку, якщо одержувач не оформляв аналогічну виплату пів року або більше. Пріоритет у виплаті допомоги надається найбільш вразливим категоріям населення.
Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.
Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.
Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів людей. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.
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