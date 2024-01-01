Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум в Україні зросли: який розмір виплат

В Україні відбулось перше підвищення заробітної плати у 2024 році, наступне відбудеться - 1 квітня.

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В Україні зросли мінімальна зарплата та прожитковий мінімум / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ТСН.uа

З 1 січня 2024 року українцям підвищили мінімальну зарплату та прожитковий мінімум. Підвищення визначене у законі "Про державний бюджет на 2024 рік".

Мінімальна зарплата зросла до 7100 грн, порівняно з попередніми 6700 грн, що були встановлені ще у жовтні 2022 року. Таким чином заробітня плата піднялась на 400 грн.

Погодинна мінімальна зарплата тепер становить 42,6 грн.

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Це перше підвищення мінімальної зарплати у 2024 році. Ще одне підвищення передбачено на 1 квітня, коли зарплати зростуть до 8000 грн та 48 грн відповідно.

Також з 1 січня зросли показники прожиткового мінімуму: для працездатних осіб до 3023 грн, для дітей до шести років — 2563 грн, для дітей від шести до вісімнадцяти років — 3196 грн, та для осіб, які втратили працездатність — 2361 грн. Загальний прожитковий мінімум підвищили на 331 грн, до 2920 грн.

Підвищення пенсій та зарплат

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року пенсії українців, які досягли 65 років і мають 30 або 35 років страхового стажу, підвищать через збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Розмір мінімальної пенсійної виплати для цих осіб зросте з 2,68 до 2,84 тисячі гривень. Також у березні вводять нову "бальну" систему індексації пенсій.

Як повідомляв Главред, уряд України виплачуватиме вчасно пенсії та зарплати медикам та вчителям. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що навіть у складних фінансових умовах, коли є дефіцит бюджету та потреба в зовнішньому фінансуванні, відповідні виплати будуть здійснюватися вчасно.

Крім цього, Міністерство реінтеграції підвищить заробітну плату для працівників, що працюють у зонах активних бойових дій. Тобто співробітники, які працюють у зоні інтенсивних обстрілів, зможуть отримувати подвійну надбавку за кожен день роботи.

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