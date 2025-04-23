Протримається рік: Нафтогаз ухвалив тариф на газ для населення у 2025 році

Компанія оприлюднила ціну, за яку постачатиме газ українцям до 2026 року.

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Українцям не доведеться платити більше за газ ще принаймні рік / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Що повідомили в компанії:

Тариф на газ для населення не зміниться

Рішення прийняте завдяки мораторію на підвищення цін

Нафтогаз України продовжить до 30 квітня 2026 року постачати газ для українських родин за ціною у 7,96 грн за кубометр. Про це повідомили на сайті відомства.

У компанії наголосили, що це передбачає тарифний план "Фіксований", який призначений для побутових клієнтів. Рішення про незмінність ціни прийняли через дію мораторію на підвищення цін на природній газ.

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"Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах", - сказав очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

Він також зауважив, що вчасне внесення оплати за спожитий газ допомагає забезпечувати енергетичну стійкість країни в умовах постійних ворожих атак на інфраструктуру.

Тарифи в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з 1 травня тарифи на електроенергію для українців залишаються незмінними. За кожну кіловат-годину електроенергії споживачі продовжать платити 4,32 грн.

Економія на електроенергії / Інфографіка: Главред

Нещодавно в Міненерго повідомили, що для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, у квітні продовжить дію пільговий тариф у розмірі 2,64 грн/кВт при споживанні до 2000 кВт-год електроенергії в місяць.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук попередив, що в Україні досі діє мораторій на підвищення тарифів на холодну і гарячу воду, але у найближчому майбутньому це може змінитися.

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Що таке Нафтогаз України? Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія. До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".

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