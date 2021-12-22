Дієтолог пояснила, який алкоголь і скільки варто пити в новорічні свята

Оксана Скиталінська / УНІАН

Лікар-дієтолог, фахівець медицини антистаріння, засновник Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталінська розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Главреду, як потрібно вживати алкогольні напої в новорічні свята і залишатися цілком бадьорим і дієздатним.

"Завжди раджу фокусуватися на дуже легкому алкоголі - виноградних винах, бажано сухих. Навіть шампанське, в якому є вуглекислий газ, сприяє тому, що молекули цукру або жиру швидко будуть потрапляти в кров, тому і воно є не кращим варіантом. Найоптимальніший варіант - червоне або біле сухе вино. Тому що органічні кислоти, які містяться у вині, допомагають добре засвоюватися білкової їжі: рибі та м'ясу. Вони руйнують пептидні зв'язки, і м'ясо тоді легко розпадається на білки, амінокислоти і легше засвоюється", - вважає вона.

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Взагалі ж, вважає Скиталінська, алкоголь краще вживати мінімально і не стільки пити, скільки пригублювати.

"Яку дозу вважати безпечною, навіть не буду називати і брати на себе таку відповідальність. Тому що люди, почувши від лікаря певні цифри, не чують ніяких застережень і закликів уникати вживання алкоголю. Вони чують цифри і сприймають їх так: "Ага, лікар-дієтолог сказав, що можна". Тому я не буду називати цих цифр. Сфокусуйтеся на тому, що алкоголь потрібно не пити, а просто пригубити. Алкоголь - це не той засіб, який об'єднує людей. Це не той засіб, який робить вас здоровішими і щасливішими. Можливо, трохи алкоголю зніме стрес, напругу і полегшить комунікацію, але зовсім трішечки", - підсумувала вона.

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