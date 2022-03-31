В Україні різко подешевшають євробляхи: Рада зняла податки та акцизи

/ УНІАН

Верховна Рада прийняла закон, який передбачає додаткові податкові пільги для бізнесу та спрощення митних процедур під час воєнного та надзвичайного стану.

Це передбачає схвалений нардепами законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану" №7190.

Зокрема, документом повністю звільнено від оподаткування ввезення транспортних засобів громадянами.

Крім того, звільнено від акцизного податку та ПДВ ввезення транспортних засобів суб'єктами спрощеної системи.

Документ передбачає скасування на воєнний час митних зборів, податку на додану вартість та акцизу при ввезенні транспортних засобів з-за кордону. Після підписання документа президентом розмитнення іномарок в Україні буде дорівнювати нулю.

Перелік транспортних засобів, які підпадають під дію нової норми:

легкові та вантажні автомобілі;

мотоцикл;

кузови автомобілів;

причепи та напівпричепи;

транспорт, призначений для перевезення 10 і більше пасажирів.

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев відзначив, що "на думку уряду, це (законопроект) дозволить тим людям, які втратили автомобілі під час бойових дій, ввезти на заміну інші транспортні засоби".

Як зазначає експерт Станіслав Бучацький, раніше в ході розмитнення Volkswagen Golf, вартість якого становить 2 – 3 тисячі євро, потрібно було заплатити 2 – 4 тисячі євро податкового збору. Тепер же ця цифра буде дорівнює нулю.

Так, за ввезений в Україну VW Golf 2008 року випуску (дизель, об'єм двигуна - 1,9 літра) вартістю 3 тис.євро до цього доводилося сплатити 3184 євро податків і зборів.

При цьому про інші платежі забувати не варто, але їх розмір незрівнянно менший, ніж податковий збір за розмитнення.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроект № 4644-д, яким внесла зміни до Митного кодексу. Закон знижує штраф за незаконне перебування авто в Україні з 170 тисяч гривень до 8,5 тисячі гривень. Після сплати штрафу можна або вивезти авто за кордон, або розмитнити його в Україні

Додамо, уряд анонсував розмитнення авто в Україні за допомогою Діі.

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