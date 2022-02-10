Пільгове розмитнення авто на "євробляхах" закінчилося: як штрафуватимуть порушників

Автомобіль на "євроблясі" / УНІАН

В Україні остаточно завершився останній етап пільгового розмитнення автомобілів з європейською реєстрацією, який поширювався на учасників Антитерористичної операції / Операції Об'єднаних сил. Про це повідомляють представники Державної митної служби.

Загалом чиновники оформили понад 88 тисяч таких транспортних засобів, до державного бюджету було сплачено понад три мільярди грн.

Лідерами серед митниць за кількістю оформлених автомобілів стали:

Закарпатська митниця - 15 195 машин;

Київська Митниця - 11 084 машин;

Одеська митниця - 10 471 машин;

Івано-Франківська Митниця - 6027 машин;

Чернівецька Митниця - 5636 машин.

Які передбачені штрафи за несвоєчасне "розмитнення" автомобілів на "євробляхах".

З 10 листопада минулого року поліція може зупиняти нерозмитнені євробляхи і накладати на їх власників штрафи в 8,5 тисячі грн і передавати дані про ці автомобілі в Держмитслужбу.

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Митники, у свою чергу, стягуватимуть штрафи за перевищення термінів ввезення автомобілів. Після штрафу автомобіль можна буде вивезти за кордон або розмитнити його в Україні.

Порушникам також загрожує накладення арешту на банківські рахунки та майно.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

У серпні минулого року Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроект № 4644-д, яким внесла зміни до Митного кодексу.

Закон знижує штраф за незаконне перебування авто в Україні з 170 тисяч гривень до 8,5 тисячі гривень. Після сплати штрафу можна або вивезти авто за кордон, або РОЗМИТНИТИ його в Україні.

До того Кабінет Міністрів анонсував розмитнення авто в Україні за допомогою діі.