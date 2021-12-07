Середня зарплата в Україні - до 19 тисяч гривень: у Кабміні зробили прогноз на найближчі 3 роки

Мінімалка в Україні зросте лише на 200 гривень у жовтні 2022 року / УНІАН

Середня заробітна плата в Україні у 2022 році має скласти 15 778 гривень, у 2023 році вона зросте до 17 425 грн. Вже у 2024 році розмір середніх виплат складе 19 258 гривень. Мінімальна зарплата наступного року збільшиться на 200 грн і з жовтня складе 6 700 грн.

Про це йде мова у консенсус-прогнозі Міністерства економіки. Як вважають більшість аналітиків, в період з 2022 по 2024 рік середня заробітна плата зросте на 3480 гривень.

Зарплати в Україні на 2022-2024 роки

2022 рік - 15 778 гривень

2023 рік - 17 425 гривень

2024 рік - 19 258 гривень.

читайте такожЩо змінюється з 1 грудня в Україні: підвищення пенсій, зарплат і "Вовина тисяча"Примітно, що мінімальна зарплата у 2022 році повинна скласти тільки 6 500 гривень. Фактично весь рік вона триматиметься на одному рівні, і тільки в жовтні її підвищать на 200 гривень.

Зарплати в Україні

З 1 грудня в Україні зростуть заробітні плати вчителів. Очікується надбавка в окладах на 8,4%. Зокрема, зарплата педагога першої категорії збільшиться на 872 гривні. Директора закладу - на 1,3 тисячі гривень. Учитель вищої категорії отримає на 1061 гривню більше, у той час, коли зарплата педагога без досвіду роботи зросте на 753 гривні.

Засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян розповів про те, що зарплати в Україні у 2022 році зростатимуть нерівномірно, а частину окладів "з'їсть" інфляція. Підвищення зарплат очікує на представників IT-сфери та робітничих професій.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що до кінця 2022 року середня зарплата в Україні повинна скласти 17 500 гривень. За його словами, уряд має намір працювати над тим, щоб номінальна зарплата відповідала реальній.