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Українці залишаться без зарплат до кінця карантину за ухилення від вакцинації проти COVID-19

4 грудня 2021, 16:26

Наказ МОЗ набирає чинності з 9 грудня.

вакцинація
Вакцинація стане обов'язковою для низки професій в Україні / УНІАН

Представників професій, що потрапили в список обов'язкових для вакцинації проти COVID-19, але ухиляються від щеплень, можуть відсторонити від роботи до закінчення карантину.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив виконуючий обов'язки голови Державної служби з питань праці ігор Дегнера.

"Період відсторонення може бути до завершення карантинних заходів", - сказав він.

У той же час Дегнера підкреслив, що ухилення від вакцинації ні в якому разі не є підставою для звільнення працівника.

читайте такожТисячу за вакцинацію доведеться повернути: в якому випадку "згорає" тисяча від Зеленського"Тобто якщо людина буде звільнена на підставі того, що вона відмовляється вакцинуватися, то така людина повинна звернутися в Державну службу з питань праці, інспектори праці тоді будуть вживати відповідних заходів до такого роботодавця. Крім того, така людина може звернутися до суду для поновлення на роботі", - сказав він.

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Невакцинований-відсторонений від роботи: список професій

В Україні з 9 грудня цього року набуває чинності наказ МОЗ про розширення переліку організацій, співробітники яких повинні обов'язково зробити щеплення проти коронавірусної інфекції.

Згідно з документом, крім педагогів і працівників центральних і місцевих органів влади, обов'язковій вакцинації на період дії карантину підлягають співробітники:

  • підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
  • установ, що надають соціальні послуги, установ соціального захисту дітей, реабілітаційних установ;
  • підприємств, установ та організацій, включених до переліку об'єктів державної власності, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Що буде з зарплатою?

У разі відсторонення від роботи зарплата за таким співробітником зберігатися не буде і стаж не буде нараховуватися. Працювати з дому відстороненим працівникам теж не можна. Відзначається, що без роботи вони будуть сидіти, поки не вакцинуються. Їхні обов'язки протягом цього часу переведуть на вакцинованих колег, яким за це доплачуватимуть.

Лікарняні при відстороненні від роботи через відмову від вакцинації також не будуть оплачуватися.

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Автор: Сергій Кущ
viber
вакцинація коронавірус
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