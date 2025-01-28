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Накопичувальна пенсія: чи зростуть податки для українців

Ангеліна Підвисоцька
28 січня 2025, 01:47
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Передбачається, що гроші будуть виокремлені із поточного ЄСВ та ПДФО.
Накопичувальна пенсія: чи зростуть податки для українців
Чи будуть збільшені податки через накопичувальні пенсії / колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • В Україні запровадять накопичувальні пенсії
  • Пенсійна реформа не передбачає підвищення податків

В Україні планують запровадити нову систему накопичувальних пенсій. У Міністерстві соціальної політики розповіли про те, чи буде збільшене навантаження на платників податків.

Як зазначається, Мінсоцполітики не передбачає підвищення податків. Водночас українці самі матимуть змогу за власним бажанням сплачувати додатковий добровільний внесок.

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"Мета реформи — створити справедливу і прозору пенсійну систему, щоб кожен українець і кожна українка могли отримувати гідну пенсію. Зазначимо, що запровадження накопичувальної системи, яка є частиною реформи, дозволить працівникам додатково збільшувати розмір своєї майбутньої пенсії протягом робочого стажу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внески не будуть збільшуватись, вони будуть виокремлені із поточного Єдиного соціального внеску (ЄСВ) та Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).

"Очікується, що впровадження накопичувальної системи дозволить збільшити пенсію ще на 15-20% порівняно з середньою заробітною платою людини протягом життя, додатково до солідарної частини пенсії", - йдеться у повідомленні.

Накопичувальні пенсії в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, прем'єрміністр Денис Шмигаль розкрив, коли очікувати підвищення виплат. Індексація виплат спрямована на підтримку пенсіонерів. Кабінет Міністрів очікує, що впродовж року буде ухвалено законодавство про накопичувальну пенсійну систему, щоб запустити її з 2026 року.

Нагадаємо, для українців запровадять накопичувальну пенсію. Під час роботи накопичувальної пенсійної системи частина відрахувань громадян йде на адміністративні витрати, і щоб зменшити кількість цього адміністрування, потрібно зробити якісні ІТ-сервіси.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що із зарплат щомісяця будуть відраховувати 9%. Перші відрахування на накопичувальну пенсію можуть з'явитися у 2026 році.

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