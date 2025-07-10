В Україні зміняться умови працевлаштування робітників: що варто знати

Для однієї категорії робітників зміняться умови працевлаштування.

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В Україні зміняться умови працевлаштування робітників/ колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

В Україні зміняться умови працевлаштування для людей з інвалідністю

Також будуть посилені заходи з їхньої інтеграції й адаптації на ринку праці

Такі зміни почнуть діяти з 1 січня 2026 року

В Україні зміниться підхід до працевлаштування людей з інвалідністю. Також будуть посилені заходи з їхньої інтеграції й адаптації на ринку праці. Відповідні зміни набудуть чинності з 1 січня 2026 року.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Володимир Василенко. Посадовець зазначив, що усі необхідні зміни до законодавства уже були напрацьовані Міністерством соціальної політики України.

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Серед запланованих заходів є кілька ключових. Зокрема, буде запроваджена квота 4% на працевлаштування людей з інвалідністю для приватного і державного сектору. Крім цього, будуть скасовані застарілі заборони на види робіт – людям з інвалідністю можна буде влаштовуватися на будь-яку роботу, яка не шкодить їхньому здоров’ю або безпеці чи оточуючим.

Для працівників з інвалідністю і роботодавців буде запроваджений соціальний супровід під час працевлаштування.

Також планується впровадження нового підходу до виконання квоти. Так, замість штрафів планують використовувати стимулювання, можливість компенсувати часткову зайнятість чи створити доступне робоче місце.

"В Україні лише 16% людей з інвалідністю працевлаштовано, у країнах ЄС цей показник набагато вищий – від 50 до 70%. Ми змінюємо цей підхід. Водночас, нашою метою є не формальне виконання квот, а реальна якісна зайнятість. Люди з інвалідністю мають жити гідно, з можливістю працювати та бути частиною економіки країни", – зазначив Василенко.

Працевлаштування в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, деякі професії зникнуть – яка робота буде актуальною в найближчі 5 років. Загалом до 2030 року 92 мільйони робочих місць зникнуть, але при цьому буде створено 170 мільйонів нових робочих місць.

Також раніше повідомлялося, що в Україні почнуть перевіряти оголошення про вакансії – за що покарають роботодавців. Йдеться про відстеження дотримання законодавства про рекламу з працевлаштування.

Нагадаємо, українцям пропонують цікаву роботу – платять до 43 тисяч на місяць. Найактивнішим залишається ринок сезонної роботи в Одесі.

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