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Українцям пропонують назбирати собі на пенсію: що буде з виплатами

6 октября 2021, 12:14

Якщо парламент проголосує, то новою датою запуску накопичувальної пенсії стане 2023-й рік.

Пенсія
Пенсії в Україні / УНІАН

У 2022 році в Україні планують запровадити обов'язкову накопичувальну пенсійну систему. Це означає, що з кожної зарплати автоматично будуть відраховувати 1 або 2 відсотки на спеціальний пенсійний рахунок.

Накопичені гроші повернуть після виходу на пенсію: або одним платежем, або рівними частинами протягом 10 років.

Міністр фінансів Сергій Марченко каже, що якщо не поміняти пенсійну систему, то сорокарічним українцям пенсія не світить. Тому до нинішньої солідарної пропонують додати накопичувальну пенсійну систему. Тоді кожен буде збирати собі гроші сам, акумулюючи один або два відсотки з кожної зарплати на спеціальному рахунку.

"Частка населення 65 + становить близько 25 відсотків до активного населення і постійно зростає", - відзначиє міністр фінансів Сергій Марченко.

Міністр соціальної політики Марина Лабезна стверджує, що впровадження накопичувальної системи дозволить отримувати вдвічі більше пенсійні виплати, ніж в нинішніх умовах.

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У Пенсійному фонді радять починати думати про майбутню пенсію якомога раніше.

"Перший крок - перевірити в реєстрі особисту інформацію про свій стаж, заробітну плату, сплачені податки і розмір майбутньої пенсії", - йдеться в повідомленні.

Для цього на сайті Пенсійного фонду потрібно увійти в Особистий кабінет, наприклад через ID-банкінг. За допомогою пенсійного калькулятора тут можна підрахувати, наскільки забезпеченою буде старість.

"Пенсія у нас розраховується відповідно до стажу і розміру заробітної плати. Чим більше стаж і заробітна плата - тим більше пенсія ", - пояснює заступник начальника ГУ Пенсійного фонду України в Києві Олена Бойко.

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Крім того, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, запровадження накопичувальної пенсії планується за рахунок частини податків громадян, що надходять до бюджету.

"Зараз говориться, що це 1% від ЄСВ і 1% дасть держава у вигляді прямої програми", — повідомив він.

За його словами, надалі громадяни зможуть додавати до накопичувальної пенсії свої гроші.

"Умовно кажучи, коли у мене буде рахунок, я бачу, що у мене на нього потрапило 1% від ЄСВ і 1% від держави, і я зможу додати сам. Я отримаю ще якусь мотивацію, буду розуміти, що ця система почала працювати", - передає Марченко.

Обов'язкову накопичувальну пенсійну систему в Україні намагаються запровадити вже два десятки років. Якщо парламент проголосує, то новою датою її запуску стане 2023-й рік.

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.

viber
пенсії виплати пенсії Сергій Марченко
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