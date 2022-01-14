"Талони на їжу": українцям назвали вартість продуктових чеків

В Україні можуть ввести продуктові чеки / УНІАН

В Україні влада оголосила про можливість видачі талонів на соціально значущі продукти.

Про це йдеться законопроекті про внесення змін до з "Про ціни і ціноутворення", розміщеному на сайті парламенту.

Спираючись на дані закону і середні ціни в українських магазинах видання Сьогодні підрахувало, що за кошик з соціально значущими продуктами українцю доводиться віддавати приблизно 559,36 грн.

Ціни на соціально значущі продукти:

крупа гречана (вартість одного кілограма крупи з середньою ціновою політикою 53,99 грн);

цукор (за один кг-25,39 грн);

Борошно пшеничне вищого ґатунку ( за один кг-19,39 грн);

макаронні вироби (за 1 кг — 66,99 грн);

молоко пастеризоване жирністю 2,5% (29,49 грн за 950 гр);

хліб житньо-пшеничний (Бородинський 500 гр-28,25 грн);

батон з пшеничного борошна (15,49 грн за 500 гр);

яйця курячі (45,99 грн за 10 шт);

м'ясо птиці (куряче філе, наприклад, 139 грн за кілограм);

Вода мінеральна негазована (14,59 грн за 1 л);

масло вершкове 73% (за 200 гр-61,80 грн);

Олія соняшникова (58,99 грн за літр).

Журналісти підрахували, що в 2021 році держава б витратила 16,7 млрд грн ((2,5 млн домогосподарств * 559,36 грн) * 12 місяців) продуктових субсидій.

"Це у випадку, якби видавали, наприклад, один талон на місяць одному домогосподарству. Але, як ви розумієте, перерахованих вище продуктів з такою кількістю в місяць цілій родині точно не вистачить. Суму потрібно збільшувати в пару разів", - додали автори матеріалу.

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Нагадаємо, раніше радник президента Олег Устенко повідомив, що показник інфляції в 2022-му може досягти 10%. При цьому Офіс президента розглядає сценарій зростання споживчих цін на рівні до 7%, а також введення чеків на продукти.

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