Стипендія в 6 тисяч абітурієнтам з Криму та ОРДЛО: кому світять виплати

Абітурієнти з Донбасу та з Криму отримуватимуть стипендії під час проходження реінтеграційних курсів / УНІАН

Кабінет міністрів прийняв рішення про збільшенні стипендій абітурієнтам з тимчасово окупованих Росією територій України.

Абітурієнти з Донбасу та з Криму отримуватимуть стипендії під час проходження реінтеграційних курсів, повідомляє прес-служба уряду.

Під час проходження реінтеграційних курсів абітурієнтам з тимчасово окупованих територій виплачуватимуть близько шести тисяч гривень стипендії.

За даними уряду, в 2022 році для вступу на реінтеграційні курси необхідно зв'язатися з вищою освітою і отримати запрошення, яке дозволить не проходити самоізоляцію або обсервацію у зв'язку з перетином КПВВ, при перетині КПВВ показати запрошення і приїхати певному закладу.

Більш детальна інформація про особливості проведення реінтеграційних курсів у 2022 році буде опублікована додатково на офіційному сайті Мінреінтеграції та сайті "Вступ просто".

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Додамо, що цього року Мінреінтеграції розпочало програму підготовки, забезпечення та проведення безкоштовного навчання на курсах (відділеннях) з підготовки до вступу до державних закладів вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, які в поточному навчальному році завершили здобуття повної загальної середньої освіти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в українські вузи в 2021 році надійшло понад 2 тис.студентів з окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей.

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