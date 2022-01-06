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Стало відомо, яким буде курс долара після Різдва

6 січня 2022, 19:18

Гривня знову впала.

Обмінник
Обмінники не порадують українців / telegraf.com.ua

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 10 січня.

Як сказано на сайті банку, українська валюта по відношенню до долара коштує 27,50.

Це означає, що гривня знову ослабла в порівнянні з попереднім показником. Долар знизив її на 4 копійки.

Тим часом, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 31,11 грн/євро. По відношенню до цієї валюти гривня ослабла на 7 копійок.

Також на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 у четвер, 6 січня, котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,49/27,51 грн/дол., до євро - на рівні 31,11/31,13 грн / євро.

Нагадаємо, раніше фінансовий аналітик Сергій Сароян заявив, що низькі темпи зростання економіки України в 3,6% в 2022 році, закладені в прогнозі Мінекономіки свідчать про те, що країна залежить від експорту сировини та сільгосппродукції.

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