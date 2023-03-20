Штраф понад 3 тисячі гривень: в Україні заборонили продавати найкорисніший весняний продукт

Найближчим часом плануються спеціальні рейди по Україні, щоб затримати порушників.

Ціни на черемшу / pixabay

Улюблена весняна зелень, яку використовують для салатів, може зникнути. В Україні встановили штрафи за продаж черемши.

Начальник відділу державного екологічного контролю природно-заповідного фонду лісів і рослинного світу Держекоінспекції у Львівській області Богдан Катюбін зазначив, що штраф можна отримати як за черемшу, яка вирощена на власних грядках, так і за лісову.

"Люди почали вирощувати на городах, так само як проліски і шафран. Але в законі немає винятків: де б ти її не виростив, подавати не можна. Росте на городі - нехай росте, а зривати і продавати не можна. Штраф буде такий же, як і за лісову", - пояснив Катюбін, передає Еспресо.Захід.

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Штраф за продаж черемші

Існує кілька штрафів за черемшу. Отримати покарання можна і в тому випадку, якщо людину зловлять за збором в лісі, і за продаж на ринку.

"Так як черемша - рослина червонокнижна, то за її продаж загрожує штраф від 1700 до 3650 гривень. Якщо людину затримали в лісі, коли вона зривала черемшу, тоді штраф від 510 до 850 гривень, але додатково 62 гривні за кожну цибулину за відшкодування збитків", - додав еколог.

Він зазначив, що найближчим часом плануються спеціальні рейди, щоб затримати порушників.

"Щоб зберегти цю рослину, проводять спеціальні рейди працівники поліція, ми як екоінспекція та управління лісового господарства. Ось зараз черемша вже почала з'являтися, плануємо такі рейди найближчим часом", - попередив Катюбін.

Користь черемші

Черемша - смачна і поживна зелень, яка багата вітамінами. Вона з'являється навесні і її обривають до настання літа. Черемшу використовують для салатів, пирогів, супів. Її солять і маринують.

Однак черемша внесена до Червоної книги і її заборонено зривати і продавати. Під заборону однаково потрапляє як лісова дика черемша, так і та, яку вирощують на своїх городах і садових ділянках.

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