У Києві продають букет квітів за ціною автомобіля: чим він особливий

Букет назвали "Здивуй кохану". Його продають за 11 тисяч доларів.

У Києві продають букет квітів за 11 тисяч доларів/ ua.depositphotos.com, скрін

Попри суперечки навколо святкування 8 березня, продавці квітів продовжують непогано заробляти напередодні цього дня. А дехто навіть вигадує оригінальні подарунки, які коштують фактично "цілий статок". Так, один із квіткових магазинів Києва пропонує купити букет за 430 тисяч гривень (понад 11 тисяч доларів згідно з курсом валюти станом на 8 березня).

Відповідне оголошення було розміщене на одному з профільних сайтів. Зазначається, що букет має назву "Здивуй кохану".

Такий подарунок складається з 3500 білих троянд, які поділені на окремі менші букети по 100, 250 та 500 штук у вазах.

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При цьому продавець зазначає, що доставка букета – безкоштовна.

Цікаво, що, згідно з даними на профільних сайтах, за таку суму коштів можна купити смарт-квартиру в центрі Борисполя Київської області або автомобіль.

скрін

Раніше Главред розповідав про шість золотих правил, як довше зберегти квіти у вазі. Якщо дотримуватися цих нескладних правил, квіти радуватимуть погляд навіть упродовж тижнів.

Також раніше ми розповідали, які квіти цвітуть все літо і до пізньої осені. Серед усіх квітів, які можна посадити навесні, є й ті, які цвітуть довго і рясно весь теплий сезон.

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