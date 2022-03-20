Збій в роботі Приват24: названо терміни закінчення технологічного налаштування

/ УНІАН

Паузи в роботі Приват24 у зв'язку з проведенням технічних робіт, спочатку анонсовані з півночі до 10: 00 20 березня, можуть тривати аж до початку дня 21 березня.

"Команда ІТ фахівців Приватбанку другу добу в режимі 24/7 працює над впровадженням резервних потужностей для безперебійної роботи Приват24 і всіх послуг банку за будь-яких обставин, які можливі під час війни", - повідомили у Приватбанку.

"Враховуючи велику кількість сервісів і послуг, що надаються ПриватБанком, настройка вимагає більшого часу, ніж планувалося на початку робіт", – розповів заступник голови правління Приватбанку Маріуш Качмарек.

Він вказав, що така робота унікальна для банківського ринку, і необхідність налаштування багатьох сервісів може протягом 20 березня і початку дня 21 березня спричинити за собою тимчасові паузи в роботі Приват24.

Згідно зі статистикою Національного банку України, на 1 січня 2022 року за розміром загальних активів ПриватБанк займав у рейтингу 1-е місце (582,85 млрд грн) серед 71 діючого в країні банку.

Як працює ПриватБанк

"Онлайн-банкінг Приват24 і Приват24 для бізнесу, мережа самообслуговування працює в режимі 24/7-ми робимо все, щоб всі наші послуги працювали онлайн. Безготівкові розрахунки працюють без обмежень. Зняття готівки через банкомати ПриватБанку доступне", – повідомила прес-служба ПриватБанку.

Банкомати поповнюються готівкою своєчасно, запевнили в банку (хоча, станом на ранок четверга, зняти готівку в банкоматах ПриватБанку в Києві було дуже проблематично: готівку розібрали вже ближче до 9 години ранку, відзначили робочі головред, які намагалися це зробити). Мережа POS-терміналів банку працює, проте припинені покупки через"Оплату частинами".

При цьому термін дії банківських карт ПриватБанку автоматично продовжили на 180 днів.

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