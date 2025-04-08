Ціна на піку: українців попередили, скільки коштуватимуть яйця перед Великоднем

Доктор наук пояснив, чи є передумови для значного зростанн вартості яєць.

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Купівля яєць до Великодня не сильно "вдарить" по гаманцю / Колаж: Главред, фото: pixabay

Що сказав Катеринич:

Перед Великоднем в Україні не буде дефіциту яєць

Яйця перед святами суттєво не здорожчають

Протягом останніх днів неабиякий ажіотаж на ринку в Україні через продукти, які українці звикли класти у великодній кошик, зокрема яйця.

Доктор сільськогосподарських наук, директор Державної дослідної станції птахівництва Національної академії аграрних наук Олег Катеринич в етері Київ24 розповів, що дефіциту яєць не буде, а їхня ціна навряд чи "підскочить" перед Великоднем.

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"На даний час економічних передумов для подальшого значного зростання майже немає. Тобто все негативне, що відбувалося від початку року, що впливало на вартість яєць воно залишилось", - наголосив він.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео про те, чому в Україні зросли ціни на яйця:

Катеринич зазначив, що зараз ціна на яйця в Україні знаходиться на піку і навіть якщо цей продукт зросте у вартості, це буде не дуже суттєво.

"Можливе невелике підвищення на 1–2% у передвеликодній тиждень, однак мова не йде про різкий стрибок цін", - додав він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні помітне часткове зниження собівартості закупівлі молока з ферм. Головна причина в тому, що через високі ціни люди стали купувати менше молочних продуктів.

Раніше стало відомо, що ціни на курятину в Україні можуть змінюватися залежно від ситуації на експортних ринках та внутрішньої пропозиції. Якщо курятина йде на експорт, і є достатня пропозиція всередині країни, то ціни стабільні. Якщо експорт відбувається, а достатньої пропозиції немає, відповідно, ціни починають зростати.

Напередодні повідомлялося, що ціна гречки є доступною - у межах 39-40 гривень залежно від регіону. Так, були пікові моменти у 2023 році, коли ціна сягала понад 100 гривень за кілограм, але її вдалося знизити за рахунок збільшення кількості пропозицій від вітчизняних виробників.

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Хто такий Олег Катеринич? Олег Катеринич - дктор сільськогосподарських наук (2014), старший науковий співробітник (2006), сільськогосподарський дорадник (2008) з надання соціально спрямованих дорадчих послуг з питань птахівництва, експерт з питань розведення різних видів сільськогосподарської птиці. Очолює Державну дослідну станцію птахівництва Національної академії аграрних наук.

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