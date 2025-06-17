Ціна впала більш як на 40%: в Україні став доступніший сезонний овоч

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- В Україні переписали ціни на молоду картоплю
- Кілограм молодої картоплі можна купити менш ніж за 37 гривень
Ціни на продукти в Україні протягом останніх місяців здебільшого зростають. Однак виключенням цього місяця стала молода картопля - сезонний овоч, який у травні побив усі рекорди.
Згідно з даними Мінфіну, минулого місяця кілограм молодої картоплі можна було купити в середньому за 89,15 гривні. Однак, станом на 17 червня, така ж кількість молодої картоплі коштує 47,37 гривні. Таким чином ціна на сезонний овоч зменшилась приблизно на 42%.
При цьому, варто зазначити, що в українських супермаркетах ціни на молоду картоплю досить суттєво відрізняються: у найдешевшому кілограм можна придбати по 36,30 гривень, а найдорожчому - 64,99 гривні.
Водночас ціна на звичайну картоплю навпаки поступово піднімається вгору. Зараз вона коштує у середньому 35,90 гривень, хоча у травні ціна була на рівні 34,75 гривень.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні продовжують стрімко дешевшати тепличні огірки. Чергове зниження цін повʼязане зі збільшенням пропозиції овоча на ринку.
Раніше стало відомо, що за останній місяць в Україні помітно подорожчали яловичина та курятина. Підвищення цін на м'ясо спричинене цілим комплексом факторів.
Напередодні повідомлялося, що у 2024-2025 роках посівні площі жита в Україні продовжують скорочуватися, і ця тенденція стає системною, що є одним із чинників подорожчання хліба.
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