Ціна впала більш як на 40%: в Україні став доступніший сезонний овоч

На ринку помітно змінилася ціна на один із базових овочів.

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Ціни на картоплю в Україні помітно змінились / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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В Україні переписали ціни на молоду картоплю

Кілограм молодої картоплі можна купити менш ніж за 37 гривень

Ціни на продукти в Україні протягом останніх місяців здебільшого зростають. Однак виключенням цього місяця стала молода картопля - сезонний овоч, який у травні побив усі рекорди.

Згідно з даними Мінфіну, минулого місяця кілограм молодої картоплі можна було купити в середньому за 89,15 гривні. Однак, станом на 17 червня, така ж кількість молодої картоплі коштує 47,37 гривні. Таким чином ціна на сезонний овоч зменшилась приблизно на 42%.

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При цьому, варто зазначити, що в українських супермаркетах ціни на молоду картоплю досить суттєво відрізняються: у найдешевшому кілограм можна придбати по 36,30 гривень, а найдорожчому - 64,99 гривні.

Водночас ціна на звичайну картоплю навпаки поступово піднімається вгору. Зараз вона коштує у середньому 35,90 гривень, хоча у травні ціна була на рівні 34,75 гривень.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні продовжують стрімко дешевшати тепличні огірки. Чергове зниження цін повʼязане зі збільшенням пропозиції овоча на ринку.

Раніше стало відомо, що за останній місяць в Україні помітно подорожчали яловичина та курятина. Підвищення цін на м'ясо спричинене цілим комплексом факторів.

Напередодні повідомлялося, що у 2024-2025 роках посівні площі жита в Україні продовжують скорочуватися, і ця тенденція стає системною, що є одним із чинників подорожчання хліба.

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