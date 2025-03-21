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Рекордний ріст ціни та обмеження продажу: чи варто чекати Україні дефіциту яєць

Юрій Берендій
21 березня 2025, 04:05
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Зростання виробництва яєць в Україні може позитивно вплинути на ціну, дефіциту українцям чекати не варто, зазначив аналітик.
Рекордний ріст ціни та обмеження продажу: чи варто чекати Україні дефіциту яєць
Чи варто чекати Україні дефіциту яєць / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Гопка:

  • Дефіциту яєць в Україні не передбачається
  • Кількість свійської птиці в Україні зростає
  • Збільшення пропозиції на ринку яєць позитивно вплине на ціну

Україна значно краще забезпечена яйцями для внутрішнього ринку, ніж США, тож загроза дефіциту цієї продукції українцям наразі не загрожує. Про це в коментарі Главреду повідомив аналітик УКАБ Максим Гопка.

За його словами, яєчна криза в США спричинена масштабним поширенням висококонтагіозного пташиного грипу H5N1. Через втрату понад 21 мільйона курей-несучок виник дефіцит продукції, а скорочення ветеринарної служби ускладнило боротьбу з інфекцією. Ця ситуація розвивалася поступово, адже з 2022 року вірус вразив 153 мільйони птахів, що спричинило рекордне зростання цін на яйця та обмеження їхнього продажу.

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"В Україні ж не спостерігається подібних критичних епідемій. Це дає змогу зберегти стійкість виробництва та уникнути дефіциту", - сказав аналітик.

Гопка наголосив, що на початок 2025 року в Україні нараховувалося 186,42 мільйона голів свійської птиці — на 0,9% більше, ніж роком раніше.

Він зробив висновок, що це хоч і незначне, але важливе зростання для стабільного виробництва яєць.

Аналітик підкреслив, що загалом у 2024 році в Україні було вироблено 11,46 мільярда яєць, що на 0,7% більше, ніж у 2023-му. За січень 2025 року виробництво становило 784 мільйони яєць (+0,3% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року). При цьому 64% продукції надходить із підприємств, а 36% виробляється в господарствах населення.

"Дефіцит не загрожує, адже в Україні з настанням теплої пори пропозиція збільшується, що й вплине позитивно на ціну для споживачів", - резюмував він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні у березні-квітні ціни на яйця можуть знижуватися за сприятливих умов, проте перед Великоднем можливе тимчасове подорожчання через зростання попиту. Про це заявив аналітик УКАБ Максим Гопка, зазначивши основні чинники, що впливають на формування вартості цього продукту.

Загалом ціни в Україні продовжують зростати, зокрема це стосується зернових культур, хліба та борошна. Як розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, у 2024 році хліб подорожчав більш ніж на 20%, і ця тенденція зберігається. Він також спрогнозував, якою може бути ціна на хліб до травня 2025 року.

Крім того, перед Великоднем очікується підвищення вартості ще трьох популярних серед українців продуктів – яєць, м’яса та молочних виробів. Про можливі зміни цін розповів Денис Марчук, пояснивши, що подорожчання зумовлене зростанням попиту та низкою інших факторів.

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Хто такий Максим Гопка

Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

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