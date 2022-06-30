Розвиток 140-мільйонної країни за 20 років анулюється рішенням Путіна - експерт про дефолт в РФ

Експерт розповів про наслідки дефолтав РФ / скріншот

У Росії вперше за 100 років настав дефолт по сплаті суверенного боргу в іноземній валюті. За інформацією американських ЗМІ, через західні санкції країна-агресор РФ не змогла здійснити платіж закордонним кредиторам.

Економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ в інтерв'ю Главреду розповів, що дефолт вплине не тільки на росіян, але зіграє на руку українцям.

"Допомогти це нам може тільки в інформаційному та ідеологічному плані - тобто ми повинні цей факт максимально тиражувати. Росіяни можуть не визнавати дефолту, але вони не визнають і факту війни в Україні - вони не визнають, що їх ракети потрапляють в торговий центр, заперечуючи очевидне", - пояснив експерт.

Також він додав, що з інформаційної точки зору - це сильний інформаційний привід, щоб показувати, до чого призводять диктаторські рішення, коли в результаті рішень однієї людини анулюється результат розвитку 140-мільйонної країни за 20 років.

Дефолт в Росії

Як повідомляло видання Bloomberg, в кінці дня в неділю, 26 червня, закінчився пільговий період, протягом якого Росія повинна була виплатити кредиторам відсотки в розмірі 100 мільйонів доларів США. Цей пільговий період розпочався 27 травня. Оскільки цей платіж РФ пропустила, це вважається подією дефолту.

У Кремлі прокоментували інформацію про дефолт Російської Федерації. Спікер російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков відхрестився від таких повідомлень. Він заявив, нібито інформація про дефолт в Росії "неправомірна".

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