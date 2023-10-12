ПриватБанк блокує перекази і закриває рахунки: хто може потрапити під "роздачу"

В Україні клієнти державної фінустанови ПриватъБанку-скаржаться на те, що їхні платежі та перекази блокують.

https://glavred.net/economics/privatbank-blokiruet-perevody-i-zakryvaet-scheta-kto-mozhet-popast-pod-razdachu-10507597.html Посилання скопійоване

У "ПриватБанку пояснили", що будь-який платіж може потрапити під перевірку / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні клієнти державного "ПриватБанку" скаржаться на те, що їхні платежі та перекази блокують. Про це українці написали на спеціалізованому порталі Мінфін.

"Такого знущання над клієнтом і не придумаєш. Банк "чекає підтвердження?!" Від кого? Платіж по зарплаті", - поскаржився клієнт банку. Він каже, що після спроби провести платіж транзакцію заморозили.

У "ПриватБанку" пояснили, що будь-який платіж, який здійснюється з картки банку, може потрапити під перевірку.

відео дня

"З метою забезпечення безпеки операцій в мережі і захисту коштів на рахунках ми проводимо додаткову перевірку. Це звичайна стандартна процедура, яку ми вибірково здійснюємо з метою недопущення різного роду ризиків", – кажуть співробітники банку.

Ще один клієнт "ПриватБанку" розповів, що його рахунки заблокували через те, що він не помітив повідомлення і не підтвердив джерела свого доходу.

"При цьому для повернення коштів мені потрібно з'явитися у відділення і принести список документів, який банк направив за місцем реєстрації. У цьому випадку виникає дві проблеми: 1. Місце моєї реєстрації на окупованій території. 2. Я перебуваю за кордоном і з'явитися в найближчому майбутньому не можу", – говорить клієнт.

Також в "Приваті" відзначили, що рахунок клієнта заблокували через те, що він не пройшов фінансовий моніторинг.

"При розірванні ділових відносин клієнту надається можливість переведення залишків в інший банк. Додатково вам буде направлено офіційну відповідь з даного питання", - відповіли співробітники банку.

Проблеми в українців з ПриватБанком

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ПриватБанк заблокував рахунки клієнта, вимагаючи ідентифікувати особу. Чоловік назвав такі дії знущанням, оскільки всі його дані відомі співробітникам банку.

Також повідомлялося, що клієнт ПриватБанку зіткнувся з проблемою - разом з курсом долара у нього підвищувалися відсотки по кредиту. Чоловік розповів, що у нього був валютний кредит в банку на покупку авто під заставу цього авто. В результаті транспортний засіб йому довелося повернути банку.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.