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Ціни набирають обертів: в Україні різко подорожчав популярний овоч

Марія Николишин
26 грудня 2024, 14:51
687
Морква вже надходить у продаж у середньому в 2,6 раза дорожче, ніж минулого року.
Ціни набирають обертів: в Україні різко подорожчав популярний овоч
Ціни на моркву / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

  • В Україні продовжує дорожчати морква
  • Поточного тижня морква зросла в ціні до 23-30 грн/кг
  • Наступного тижня фермери можуть спробувати знову підвищити ціни

Відпускні ціни на моркву в Україні продовжують зростати. Подорожчання зумовлене підвищеним попитом з боку оптовиків і роздрібних мереж. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що з початку поточного тижня морква зросла в ціні до 23-30 грн/кг, ($0,55-0,71/кг), залежно від якості та обсягів партії, що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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Зростання цін виробники аргументують одразу кількома причинами. Насамперед, скорочення пропозиції некондиційної продукції, оскільки поставки з необладнаних складів впали до мінімуму. Водночас попит на моркву зберігається досить високим.

Крім того, деякі великі господарства, як і раніше, зберігають моркву високої якості, очікуючи на подальший ріст цін.

Аналітики наголосили, що на сьогодні морква в Україні вже надходить у продаж у середньому в 2,6 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому, попит на овоч не впав, тому наступного тижня фермери можуть спробувати знову підвищити ціни.

Ціни набирають обертів: в Україні різко подорожчав популярний овоч
Скільки коштує новорічний стіл / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, ціни на тепличні помідори на внутрішньому ринку підвищились в середньому на 20%, і коштують приблизно 98 грн/кг.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук повідомив, що після новорічних свят в Україні продовжить дорожчати молочна продукція. Тенденція така, що кожного місяця ціни можуть додавати ще по 5-7%.

Крім того, на українському ринку наразі досить обмежена пропозиція білокачанної капусти високої якості. Через це відпускні ціни продовжують різко зростати.

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